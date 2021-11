Aprovada PL de autoria do vereador Cícero que homenageará vítimas da pandemia em Aracaju

Foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei N° 96/2021 que institui o dia 2 de abril como o Dia Municipal em memória dos cidadãos que faleceram vítimas da pandemia da covid-19. Esse, será inserido no calendário oficial no município de Aracaju.

Segundo o vereador Cícero do Santa Maria, autor do projeto de lei, o dia escolhido foi 2 de abril, pois foi quando foi registrado o primeiro óbito por Covid-19 em Sergipe. ” Nesta data perdemos a primeira pessoa para a pandemia, mas a partir do ano que vem, o dia 2 de abril será marcado como o dia de belas homenagens. Reuniremos as famílias e todos que queriam orar, rezar, por todas as vítimas que nos deixaram tão cedo “, disse o vereador.

Nas redes sociais, Cícero agradeceu aos colegas vereadores que não se opuseram diante do seu projeto e o aprovaram em todas as votações por unanimidade, desta forma o projeto aguarda agora apenas a sanção do Prefeito Edvaldo Nogueira. “Agradeço aos meus colegas de parlamento que aprovaram esse Projeto de Lei em unanimidade. E tenho a certeza de que cada família já não se esqueceria daquele ou daquela que se foi, mas a partir de agora, Aracaju também lembrará com carinho de todos eles “, finalizou.

Assessoria