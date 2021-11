Banco do Nordeste realiza quinta edição do Fórum de Integridade e Ética nos dias 17 e 18

A quinta edição do Fórum de Integridade do Banco do Nordeste será realizada nos dias 17 e 18 de novembro, com o tema central “Quais os dilemas para atuarmos como organização íntegra?”, sempre em formato de roda de diálogo. A programação do primeiro dia será aberta ao público e transmitida pelo canal do BNB no YouTube.

A abertura será feita pelo presidente da instituição, Anderson Possa, a partir das 14 horas. Em seguida, o diretor de Controle e Risco, Lourival Nery, recepcionará os painelistas Eduardo Bessa e Eduardo Bernini, mediados por Patrícia Sodré.

A dinâmica acontecerá em torno de conversa interativa entre painelistas e com a audiência, avaliando as questões que envolve o cotidiano laboral, o cumprimento dos mecanismos de Governança Corporativa e os programas de Integridade estabelecidos pelas empresas. O diálogo será norteado pelos subtemas: “Integridade como valor etéreo e como estratégia de negócios” e “Como o Programa de Integridade pode ser mais efetivo e ir além das aparências”.

O segundo dia de atividades será restrito ao público interno do Banco do Nordeste e será realizado de forma virtual.

Política de Integridade e Ética

Para difundir os princípios de integridade, ética e transparência entre empregados, clientes, fornecedores, parceiros e demais públicos de relacionamento, o Banco do Nordeste instituiu sua Política de Integridade e Ética. Toda a prática cotidiana do Banco do Nordeste está regulada por normativos baseados em princípios e valores éticos.

Tais princípios são continuamente difundidos entre colaboradores e clientes, de modo a inspirá-los e orientá-los para a valorização e prática da ética em todas as suas ações. A Política de Integridade e Ética do Banco do Nordeste contempla as orientações e diretrizes para estruturação e melhoria contínua das ações de integridade, que consiste em um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva do Código de Conduta Ética e de Integridade da instituição.

– Banco do Nordes