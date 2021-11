Bombeiros realizam 116 atendimentos durante o feriadão

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) realizou 116 atendimentos durante o feriadão, de sábado (13) até a segunda-feira (15). Dentre eles, 40 orientações a banhistas que estavam em locais de risco de afogamento. Esse ano já foram registrados 86 afogamentos, com seis óbitos, sendo que um deles aconteceu nesta segunda, na Coroa da Meio, em Aracaju.

“Nós realizamos todo um trabalho de alerta à população sobre esse local onde aconteceu o afogamento, inclusive nos meios de comunicação. A Coroa do Meio é um local de alto risco, por se tratar do encontro do rio com o mar, com grande profundidade e forte correnteza. Reforçamos o quantitativo de guarda-vidas no local, trabalhando na orientação, além da sinalização colocada indicando o perigo”, afirmou o subtenente Jorge Paixão, do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS).

Segundo ele, com relação à ocorrência de afogamento que resultou em óbito no feriado, os guarda-vidas fizeram o resgate da vítima e iniciaram os procedimentos de primeiros socorros, junto com socorristas da ambulância do Corpo de Bombeiros, que foi deslocada para a ocorrência. “Foi solicitada uma equipe de suporte avançado do Samu para o local, que atuou com os bombeiros na tentativa de reanimação, mas infelizmente o homem de 40 anos, que residia em Aracaju, não resistiu”, lamentou.

Foram registradas ainda durante o feriadão 34 ocorrências de busca e salvamento, que envolvem atendimentos como salvamento de pessoas, animais, retirada de anel, entre outros. Orientações via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) foram 24, quando o bombeiro consegue via telefone solucionar a ocorrência. Com relação a incêndios, foram oito em vegetação e dois urbanos. As ocorrências foram atendidas pelas diversas unidades do Corpo de Bombeiros da capital e do interior.

Fonte e foto: CBMSE