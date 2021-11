Câmara barra o projeto ‘Milhas do Povo’ e vereador desabafa: só porque sou da oposição

Indignação. Este foi o sentimento de Neto Batalha (PP) ao saber que o Projeto de Lei ‘Milhas do Povo” foi barrado na Câmara Municipal de São Cristóvão. Apresentado em fevereiro deste ano, o PL tinha a proposta de devolver para a população as milhas que os políticos acumulam em voos pagos com o dinheiro público.

No ato da propositura, Neto imaginou que o programa seria aprovado com unanimidade na Casa Legislatura, afinal o povo seria beneficiado diretamente em São Cristóvão. “Pesou contra mim o fato de ser um vereador da oposição, e infelizmente as minhas ideias não são bem aceitas”, lamentou o autor do projeto.

Com a decisão de barrar o programa, as milhas oriundas de passagens adquiridas com recursos públicos não serão mais revertidas para o uso da comunidade. “Se um morador do município precisa viajar para realizar tratamento médico hospitalar ou tratar de assuntos de relevância social, ou ainda participar de competições esportivas, é melhor tirar o cavalinho da chuva. Uma pena, pois a iniciativa alcançaria pessoas que mais necessitam em nossa cidade”, declarou Neto Batalha.

Inconformado, o vereador fez um discurso duro no plenário da Câmara e informou que não vai abaixar a cabeça por causa deste episódio. “Vou seguir apresentando projetos e programas voltados para a população de São Cristóvão. Esse é meu papel enquanto vereador eleito democraticamente pelo povo”, assegurou.

Foto assessoria

Por Guilherme Fraga