Circuito Beneficente de Artes Palco dos Sonhos continua sua jornada em Laranjeiras

Está chegando a hora tão aguardada o Circuito Beneficente de Artes, depois do grande sucesso de seu lançamento em Própria, já está em seus últimos preparativos para a segunda cidade contemplada que será Laranjeiras. Nesta quinta-feira, dia 18 de novembro, a partir das 10h da manhã no Centro de Tradições da cidade.

A abertura do evento será animada pelo forró maravilhoso de Pífano de Pife! O evento conta com exposição fixa de artes com 60 obras de nossos artistas plásticos sergipanos parceiros neste projeto: Antônio da Cruz, Aquiles Castro, Nino Karvan e Sônia Mellone, com curadoria de Fernanda Kolming.

Além de apreciar essas obras de artes magnificas você ainda pode comprar as peças, parte desta verba será destinado as instituições e comunidades quilombolas escolhidas pelos nossos artistas plásticos. A entrada é um kilo de alimento não perecível que também será doado para essas instituições. A exposição será realizada no Centro de Tradições das 10h da manhã às 18h.

O Circuito Beneficente de Artes da palco dos Sonhos conta com o apoio da Prefeitura de Laranjeiras e da Funcap.

Fonte e foto assessoria