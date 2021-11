Conselheiros do CRA-SE aprovam dados contábeis de outubro

Na tarde desta terça-feira, 16, os conselheiros, membros da diretoria executiva, colaboradores, funcionários e prestadores de serviço do Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) analisaram de forma democrática diversas pautas que darão prosseguimentos as ações administrativas e financeiras da autarquia.

Durante a reunião plenária foi aprovado o balancete do mês de outubro. No encontro bastante produtivo, os administradores registrados também avaliaram os processos de Registro e Fiscalização, assistiram à apresentação do relatório de títulos protestados de 2016, a programação da Plenária de Dezembro, decidiram sobre o período de recesso de final de ano e o pagamento da segunda parcela 13º salário. Também ficou agendado uma reunião extraordinária no dia 22 de novembro para aprovação do orçamento para o próximo ano.

Satisfeito por mais um encontro produtivo, o presidente do conselho agradeceu a parceria formada por todos os conselheiros. “Agradecemos aos conselheiros que hoje puderam nos dar a honra de realizar mais um trabalho com seriedade e zelo pela profissão. É sempre excelente e motivo de orgulho trabalhar com estes administradores. Estamos juntos nessa jornada em prol do conselho e da profissão”, disse Adm. Jorge Cabral.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso