Copa Sergipe de Kart Indoor acontece neste sábado em Aracaju

O Atalaia Kart vai realizar a Copa Sergipe de Kart Indoor – Open Edition – neste sábado, 20 de novembro, a partir das 16h30, no Kartódromo Emerson Fittipaldi. Serão 24 competidores entre pilotos de Sergipe e da Bahia.

“Uma competição que está sendo organizada nos moldes do campeonato sergipano de kart e que pode ser a porta de entrada para os pilotos que sonham competir profissionalmente. É a primeira de muitas que iremos realizar”, destaca Renan Tavares, um dos organizadores do torneio.

Os 24 competidores serão sorteados e irão disputar as quatro baterias classificatórias iniciais divididas em grupos de seis karts. Os 12 participantes com a melhor classificação em sua bateria avançarão para a semifinal com mais duas baterias de seis karts. Em seguida uma super final com os seis finalistas classificados para decidir o grande campeão.

Foto assessoria

Por Felipe Martins