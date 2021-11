Deputado Luciano Bispo dialoga com prefeito de Salgado sobre Escola do Legislativo

O prefeito da cidade de Salgado, Givanildo de Souza, iniciou tratativas com a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), através da Escola do Legislativo (Elese) para a instituição de uma Escola Legislativa no município. A reunião com esse propósito foi realizada nesta quarta-feira (17) com a presença do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB) e a diretora da Escola do Legislativo Deputado João de Seixas Dória, Isabela Mazza e os secretários de Cultura e Educação de Salgado, município da região Sul de Sergipe.

Isabela Mazza explicou que a instalação de escolas têm a finalidade de promover o aperfeiçoamento das atividades legislativas, através de eventos educativos de formação, treinamento profissional e institucional aos servidores e vereadores. Também estão previstos cursos de capacitação comunitária.

“Estamos nos aproximando dos municípios por meios de vários trabalhos e projetos desenvolvidos pela Alese, através da Escola do Legislativo. Tivemos uma vitória imensa recentemente, quando na semana passada, o governador de Sergipe sancionou a Lei Estadual que introduz a Constituição em miúdo nas escolas nos ensinos de fundamental menor e médio. É a Educação Cidadã, Democrática e Legislativa introduzida nas escolas municipais estaduais”, salientou Isabella

Novo na vida pública, o prefeito de salgado observa a necessidade de o município ter uma Escola do Legislativo no parlamento. “Salgado não ficará fora da curva do desenvolvimento. Os secretário da Educação e Cultura vieram comigo e conheceram a Elese da Assembleia Legislativa; buscamos incentivos e obter aprendizagem para que possamos implantar a escola na nossa cidade”, disse.

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macêdo