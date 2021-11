Detecção de câncer de próstata pode ser feito precocemente pelo exame PSA

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) registrou 65.840 novos casos de câncer de próstata em 2020. A detecção da doença de forma precoce pode ser feita através do exame PSA (Antígeno Prostático Específico). Por isso, é importante que todo homem faça o check-up anualmente. Além do câncer de próstata, o PSA ajuda a detectar outras alterações no órgão, como a prostatite aguda ou crônica e a hipertrofia.

O resultado do exame pode sofrer variação influenciada por outros fatores não relacionados ao câncer, como, por exemplo, pela idade. No geral, os valores de referência são: para homens até 65 anos, o PSA total deve ser até 2,5 ng/mL, e para homens acima de 65 anos, até 4 ng/mL. O aumento da concentração do PSA nem sempre indica câncer. Muitas vezes, são necessário outros exames, como toque retal, ressonância magnética e biópsia.

O médico urologista também pode solicitar o PSA livre. Com esse exame, é possível relacionar os resultados e verificar se a alteração na próstata é benigna ou maligna. Se a relação entre os dois exames for superior a 15%, então a alteração é benigna. Mas, se o percentual for menor do que 15%, normalmente o diagnóstico é de câncer. Nesse caso, é indicada a realização da biópsia para confirmação.

O Laboratório Central de Biomedicina da Universidade Tiradentes, o Unit Lab, oferece exame PSA para pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), planos de saúde Unimed, Petrobras e Plamed, e particulares.

Para ter acesso ao serviço, o paciente pode entrar em contato pelo telefone (79) 3218-2304 ou e-mail labiomed@unit.br. O laboratório está localizado na rua Laranjeiras, 710, no Centro de Aracaju. O atendimento é de segunda a sexta, das 6h30 às 18h. Aos sábados, das 7h às 11h.

A coordenadora do Unit Lab, Tamyres Mascarenhas, explica que para a realização do exame PSA é preciso que o paciente atenda a alguns requisitos. “Não ter ejaculado nas últimas 48h; não ter feito exercício em bicicleta (ergométrica ou não), não ter andado de motocicleta e não ter praticado equitação (andar a cavalo) nos últimos dois dias; não ter usado supositório; não ter recebido sondagem uretral e não ter feito exame de toque retal nos últimos três dias; não ter feito cistoscopia nos últimos cinco dias; não ter realizado ultrassonografia transretal nos últimos 7 dias nem colonoscopia ou retossigmoidoscopia nos últimos 15 dias; não ter realizado estudo urodinâmico nos últimos 21 dias e não ter feito biópsia de próstata nos últimos 30 dias”, ressaltou.

O Novembro Azul surgiu para alertar a população masculina sobre a importância de cuidar da saúde, prevenindo doenças comuns ao público, a exemplo do câncer de próstata. Durante o mês, são realizadas diversas ações para incentivar a realização dos exames PSA e toque, e a busca por um urologista, assim como acompanhamento e tratamento adequados em casos de detecção da doença.

