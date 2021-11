DHPP prende um dos suspeitos por duplo homicídio de irmãos na Barra dos Coqueiros

Na manhã desta quarta-feira (17), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu, após investigações, que Daniel José dos Santos (23), conhecido como “Diel”, e Cristiano Ferreira Santos (31), de apelido “Kildare”, foram os autores do duplo homicídio que ocorreu na Barra dos Coqueiros.

As vítimas do crime foram dois irmãos, José Antônio dos Santos, também conhecido por “Grilo”, e Egnaldo dos Santos. O assassinato ocorreu no dia 14 de março 2021, por volta das 12h, no Residencial Governador Marcelo Déda, Barra dos Coqueiros.

De acordo com o que foi apurado, os suspeitos invadiram o apartamento das vítimas e, com três armas de fogo de calibres distintos, atiraram nos irmãos. Ainda aplicaram golpes de faca em seus pescoços, na presença da mãe e da namorada de um deles.

Os levantamentos mostraram que os irmãos José Antônio e Egnaldo foram mortos em retaliação a uma tentativa mal sucedida contra a vida de Cristiano Ferreira Santos, na semana em que ocorreu o crime e no mesmo condomínio, possivelmente em uma disputa por pontos de venda de drogas.

O autor Daniel José dos Santos foi preso hoje, na Barra dos Coqueiros. Na oportunidade, confessou a sua participação no duplo homicídio.

Cristiano Ferreira dos Santos se encontra foragido. Qualquer informação sobre a sua localização pode ser repassada através do Disque-Denúncia 181 da Polícia Civil, cujo sigilo é garantido.

Informações e foto SSP