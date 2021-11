Edvaldo continua sendo o “adversário dos sonhos” para Rogério Carvalho 

Superado o “imbróglio” no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que absolveu a chapa Belivaldo Chagas (PSD) e Eliane Aquino (PT), garantindo a continuidade do governo até o fim de 2022, as atenções se voltam para as composições que serão formalizadas de agora em diante. O grupo liderado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) segue sem definição; a pré-candidatura do senador Rogério Carvalho (PT) parece bem estabelecida; por sua vez, a base governista ainda aguarda uma sinalização do “galeguinho”, que pode anunciar algo ainda este ano.

Na avaliação deste colunista, e que geralmente gera questionamentos de alguns setores, há um favoritismo explícito para que o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) seja o escolhido. É o nome da base que lidera o maior agrupamento; tem participação e vida política na capital e, principalmente, pelo interior Estado; e, principalmente, transmite confiança para os aliados quanto aos compromissos assumidos. Há quem ainda duvide de sua indicação; uns lhe acham jovem demais; outros entendem que lhe falta “postura de governador”; são questões de “foro íntimo”, e que só dependem do candidato…

Outros nomes da base aliada se posicionam bem também como do deputado estadual Luciano Bispo (MDB); do deputado federal Laércio Oliveira (PP); do conselheiro do Tribunal de Contas, Ulices Andrade; e do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT); este último, diga-se de passagem, é o que mais trabalha para ser o escolhido, só que peca pelo estilo de fazer política e pela forma como tenta “capitalizar” seu nome. Edvaldo tem um histórico ruim de “não cumpridor de acordos” e pode criar conflitos dentro da base pelo “chamamento” que tem feito a prefeitos do interior…

Como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edvaldo tenta conquistar uma condição de “protagonista” dentro da base aliada, mas apenas sua gestão na capital não é suficiente para ele “liderar”, precisa de um agrupamento sólido que lhe dê sustentação, o apoio necessário. Só que além de não “transmitir essa confiança”, o prefeito “atropela” a decisão do governador e segue “convidando prefeitos” do interior, sem levar em consideração os compromissos já assumidos por alguns deles com outros aliados.

Para este colunista está claro que Edvaldo Nogueira é o “adversário dos sonhos” para o senador Rogério Carvalho, no confronto direto em 2022; e não apenas pelo fato de que o atual prefeito não participaria dos debates durante a campanha, mas também porque, entre um e o outro, o petista consegue agregar mais e, como não é muito de “selecionar” seus acordos, receberia adesões até então, inesperadas, da base governista e até da oposição. De gente que já se iludiu e se decepcionou com Edvaldo e que, certamente, não tornará a lhe confiar o voto…

Se Fábio Mitidieri vai ganhar ou não o governo, isso é uma incógnita e caberá a decisão soberana do povo, terá que “combinar com os russos”, mas para ser governador, no entendimento deste colunista, o postulante tem que liderar e honrar todos os acordos firmados, a palavra precisa ter mais valor que a própria assinatura. Isso ele tem demonstrado que tem! O “encanto do marketing” sobre as pesquisas acaba a partir de janeiro; a legislação eleitoral é dura e atenta, e a “carruagem” a caminho do período eleitoral tende a “virar abóbora”! Pobre Cinderela…

Reunião da FNP

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, em seu gabinete, o prefeito de Poço Verde, Iggor Oliveira. Na oportunidade, Edvaldo, que é presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), convidou o gestor para participar da 81ª Reunião Geral da entidade, que acontecerá no final deste mês, em Aracaju. Iggor, que estava acompanhado do seu pai e ex-prefeito de Poço Verde, Everaldo Oliveira, se disse honrado pelo convite de Edvaldo e confirmou presença no evento da FNP.

Municipalismo

O prefeito de Aracaju também visitou o presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames), Christiano Cavalcante, para formalizar o convite para a 81ª Reunião Geral. O ex-prefeito de Ilha das Flores também confirmou que participará do evento e ressaltou que ressaltou que a reunião “fortalecerá a parceria entre as entidades em prol do municipalismo brasileiro, especialmente, o sergipano”.

Veja essa!

Totalmente desnecessária a discussão acirrada entre deputados da situação e da oposição sobre um possível reajuste do IPVA para os veículos licenciados em Sergipe a partir de 2022. O Estado de Sergipe decidiu processar o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), a delegada Danielle Garcia (PODE) e o Coronel (reformado da PM) Rocha.

E essa!

Este colunista tem posição clara: o governo tem maioria folgada na Alese para combater e minimizar qualquer discurso da oposição, seja lá de quem for. Não precisa judicializar um embate meramente político. Termina dando ainda mais evidência a Georgeo Passos, que agora se configura como a referência da oposição.

Zezinho x Georgeo x Gualberto

O líder do governo na Alese foi para o embate direto com Georgeo Passos, e quase saiu “faísca” do encontro entre o oposicionista e o deputado estadual Francisco Gualberto (PT). Há algum tempo não se via uma sessão tão “movimentada” no plenário da Alese, com discursos acalorados entre as duas bancadas da Casa. Sinal que a pandemia está indo embora…

Se propagou

Está claro que a temperatura subiu com os embates e o vídeo da discussão se propagou pelas redes sociais. Movimentada por “milicianos” ou “militantes políticos”, a tecnologia parece ter chegado para ficar a velocidade da informação é outra. Hoje o cidadão comum, de um povoado distante, acompanha tudo quase que em tempo real e na palma da mão.

Greve da PC

O deputado estadual Capitão Samuel (PSL) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã dessa terça-feira (16), para defender que o governo do Estado apresente alguma proposta para o Movimento Polícia Unida (Policiais Civis, Militares e Bombeiros), que há algum tempo vem lutando pelo adicional de periculosidade. O parlamentar alertou que a Polícia Civil aprovou em assembleia um indicativo de greve a partir do dia 11 de dezembro.

Capitão Samuel I

“Estou avisando porque estarão faltando 13 dias para o Natal, e logo em seguida virão o Ano Novo, Pré-Caju e Carnaval. Pela primeira vez teremos um indicativo de greve de delegados e agentes e certamente que haverá repercussão grande dentro da Polícia Militar de Sergipe. O policiamento normal nas ruas vai sofrer redução e vamos ter problemas. Há um ano que o Movimento Polícia Unida vem conversando e buscando o adicional de periculosidade, pedindo diálogo e o governo dizendo que já paga no subsídio”, comentou Capitão Samuel.

Capitão Samuel II

Em seguida, o deputado disse que compreende a situação do Executivo, que precisa negociar com várias categorias, mas que o diálogo precisa ser ampliado. “Estamos vivendo um período de retomada da economia, com eventos festivos como cavalgadas e vaquejadas, eventos que podem ficar comprometidos com a redução do efetivo policial nas ruas. Não vejo vontade dos profissionais da Segurança em prejudicar a população, mas são oito anos sem reajuste e sem a reposição da inflação. Tudo aumentou e a gente espera que o diálogo prevaleça”.

Descaso com Bombeiros

Passa o tempo e o problema da falta de manutenção nas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe continua, é o que foi constatado pelo blog Espaço Militar e pela ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe).

Vídeo

Um vídeo do blog Espaço Militar mostra que a viatura ABT-13 (Auto Bomba Tanque), da Unidade Operacional Escola (UOE), está com diversos vazamentos de água, o que certamente poderá comprometer o atendimento em um combate a incêndio, pois quando a viatura chegar no local, já perdeu parte da água existente do tanque.

Alô MPE!

Segundo informações obtidas, o problema persiste por mais de duas semanas, sem que providências sejam adotadas. O caso será acompanhado pelo blog Espaço Militar e pela ASPRA/SE, e se porventura o problema não for resolvido, será encaminhado ofício ao Ministério Público Estadual informando acerca do problema existente.

Reajuste linear

O deputado estadual Francisco Gualberto (PT) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã dessa terça-feira (16), para anunciar que vai ter uma audiência com o governador Belivaldo Chagas (PSD), quando manifestará sua defesa por um reajuste linear progressivo para os servidores públicos do Estado.

Francisco Gualberto I

O petista pontuou que todos na Casa conhecem sua história de sempre votar favorável aos reajustes. “Em toda a minha história aqui na Alese jamais votei contra os trabalhadores. E quero terminar minha atuação aqui assim. Já pude contribuir com muitas categorias, como a Polícia Civil, a Defensoria Pública, a Emdagro e Cohidro, a Aperipê, os professores e até a Polícia Militar, mesmo com a presença do deputado Capitão Samuel aqui”, enumerou.

Francisco Gualberto II

Em seguida, Gualberto disse que já conversou com outros deputados pedindo o apoio para a sua posição de tentar buscar, no próximo ano, junto ao Governo do Estado, que sejam feitos todos os esforços para que se estabeleça um reajuste linear para os trabalhadores do Executivo.

Francisco Gualberto III

“Em especial as merendeiras, vigilantes, oficiais administrativos…quem ganha menos está com um prejuízo maior e eu defenderei junto ao nosso governador que ele possa se empenhar nesse reajuste linear progressivo, com um índice maior para quem ganha menos”, disse Gualberto, anunciando que terá uma audiência com o governador nesta quarta-feira (17).

Foi João quem fez!

Um cartaz exposto por um torcedor alagoano no jogo da Série B entre CSA e Confiança gerou polêmica nas redes sociais. Ele dizia que a Orla de Maceió é mais bonita que a de Aracaju. A PMA respondeu com um breve vídeo, é verdade, mas esqueceu de dizer duas coisas importantes: não falou do abandono que a nossa Orla sofre atualmente e, principalmente, esquecer de creditar a obra de João Alves Filho (in memoriam). A história escrita e vivida, jamais se apaga…

Ricardo Marques I

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) reforçou mais uma vez a necessidade de se fazer a licitação do transporte de passageiros, na Câmara Municipal de Aracaju e alertou sobre o risco do sistema travar. Ele disse que o sistema do transporte de passageiros de Aracaju passa pela pior fase dos últimos 10 anos e pode parar a qualquer momento.

Ricardo Marques II

Ricardo lembrou que recentemente teve mais uma demissão em massa no transporte e disse que é apenas a ponta do iceberg. “Caso a licitação não seja feita logo, quem vai pagar o pato é o passageiro, que já paga uma das tarifas mais caras do Brasil”, disse. Com a licitação as empresas terão direitos e deveres estabelecidos de forma clara e o poder público poderá cobrar um melhor serviço. O vereador defende a licitação mas a Câmara precisa cobrar também

Ricardo Marques III

O parlamentar perguntou aos colegas se eles sabem qual foi a última vez que foi realizada a licitação do transporte público. “Alguém sabe? Aracaju é uma das poucas capitais que nunca fez a licitação. Ricardo Marques levou registros de Edvaldo Nogueira falando sobre a licitação e se reunindo com prefeitos da Grande Aracaju desde 2012 mas até hoje nada foi feito.

Ricardo Marques IV

O vereador finalizou reforçando a importância do trabalho legislativo e disse que a Câmara de Aracaju é um poder forte e não pode ser um puxadinho da Prefeitura de Aracaju. Alertou que é dever do parlamento cobrar, fiscalizar e defender o povo. Ricardo pediu que cada um faça seu trabalho e que leve orgulho para o povo aracajuano.

Danniel vence eleição

Com 3.038 votos contra 2.644 de seu adversário, candidato a presidente da OAB/SE pela Chapa 2, Danniel Alves Costa, foi eleito nessa terça-feira (16), derrotando não apenas o presidente Inácio Krauss, mas toda uma “dinastia” que comandava a OAB/SE, liderada pelos ex-presidentes Henri Clay e Cezar Britto. Abre-se um novo tempo para a advocacia sergipana com uma renovação necessária, com a participação de novos nomes e novas ideias.

Não foi surpresa

A vitória de Danniel Costa não chega a surpreender e representa uma espécie de “resposta” dos jovens advogados e da advocacia do interior que vinha se sentido desprestigiada nos últimos tempos. O grupo que comandava a Ordem até agora começa a demonstrar um enfraquecimento natural, até pelo envelhecimento de seus principais quadros. Nem de todas, de todos ou “todes”, a OAB/SE será desafiada a representar bem a advocacia e a sociedade sergipana em geral.

Quem é Danniel Costa?

Eleito presidente da OAB, Danniel Alves Costa, é casado há 13 anos com a arquiteta Patrícia Aguiar, com quem tem uma filha Marcela, de 7 anos. Danniel especializou-se em Direito Eleitoral e Improbidade Administrativa, com atuação em Brasília nos Tribunais Superiores, Tribunal Superior Eleitoral e nos Tribunais Regionais Eleitorais, além de diversos Estados do Brasil. Seu maior compromisso é com a defesa das prerrogativas da advocacia.

Webinar

No dia 18 de novembro, às 19h30, acontecerá o Webinar sobre as mudanças nas regras do processo eleitoral, totalmente gratuito. Para participar os interessados devem seguir o perfil e se inscrever no canal do Youtube do PCV Advogados e ativar as notificações. Pronto! Você já está inscrito. Agora, é aguardar o dia 18 para participar desse evento que será ministrado pelos advogados Rodrigo Castelli, Sávio Prado e Mário Vasconcelos.

Alessandro Vieira I

O atraso no repasse de recursos federais na casa dos R$ 58 milhões para o Hospital de Cirurgia, pode resultar na suspensão dos atendimentos e serviços de saúde prestados pela instituição. O alerta motivou o senador Alessandro Vieira (Cidadania) a solicitar do Governo do Estado justificativa para o atraso destes pagamentos, pedindo também o comprovante das tratativas para a realização dos repasses e o cronograma da programação dos pagamentos devidos.

Alessandro Vieira II

“O atraso, sem justificativa, de repasses do Governo do Estado para o Hospital Cirurgia impactam diretamente no atendimento da população, especialmente num momento em que ainda estamos em pandemia, mas com a abertura das cirurgias eletivas. Já temos, atualmente, fila de espera para cirurgias cardíacas, ortopédicas e urológicas. Esta inadimplência do Governo do Estado pode agravar ainda mais o atendimento à população caso venha a ser necessário interromper as atividades”, alerta Alessandro Vieira.

Pede urgência

Os repasses em atraso se referem aos R$ 27 milhões alusivos às emendas parlamentares e R$ 31 milhões relacionados aos serviços prestados pelo Hospital Cirurgia. Através do ofício, o senador Alessandro pede urgência na regularização dos pagamentos por parte do Governo de Sergipe. “Os recursos estão na conta do Estado, e o atraso no repasse ao Hospital Cirurgia prejudica os serviços prestados pelo SUS para todos os sergipanos e pode provocar a suspensão do atendimento. Isso é muito grave” destaca Alessandro.

Especialidades

O Hospital de Cirurgia realiza atendimentos em Oncologia clínica, serviços de alta complexidade de diversas especialidades, atendimento ortopédico 24 horas, e urgência cardiológica, sendo o único estabelecimento de saúde em Sergipe habilitado pelo Ministério da Saúde para prestar atendimento a pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio.

Socorro na Fenacam

Pela primeira vez, Nossa Senhora do Socorro está presente na Feira Nacional do Camarão (Fenacam), que acontece de 16 a 19 de novembro em Natal (RN). A presença do município no evento é mais um incentivo da Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Pesca (SMAP), para promover o camarão produzido nos mais de 600 viveiros do município. A Fenacam é um dos maiores eventos da carcinicultura brasileira e latino-americana.

Marco Pinheiro I

Há pouco mais de um mês para o Natal, a expectativa é grande para as vendas. Considerada a melhor data comercial, o festejo de fim de ano representa uma boa oportunidade para o comércio aumentar seu faturamento. Para Marco Pinheiro, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), como o momento é de recuperação econômica, o Natal de 2021 será de boas expectativas para o setor. “É uma data que nos traz otimismo”, assegura.

Marco Pinheiro II

“É o segundo Natal que vamos passar dentro da pandemia. No ano passado, havia pouco tempo que a economia tinha sido reaberta e, apesar das dificuldades, os números foram positivos. Esperamos que 2021 seja ainda melhor”, garante Marco Pinheiro. Com as vendas aquecidas, a geração de emprego também tem um saldo positivo. Segundo números da Fecomércio/SE, a expectativa é de cerca de 1.300 novas vagas temporárias nas lojas do comércio varejista no Estado.

“BORA VENCER”

O BORA VENCER é um projeto de incentivo profissional que capacita pessoas para o mercado de trabalho, os cursos ministrados são totalmente gratuitos e com parceria da UNINASSAU e do COLÉGIO LAVOISIER. O projeto social tem o objetivo de formar profissionais e criar mais oportunidades de trabalho. O público-alvo é amplo, e atinge homens e mulheres que estão em busca de capacitação profissional. As inscrições estão abertas neste mês, e os cursos são de curta duração. Após a conclusão do curso, o Projeto emitirá certificado aos alunos.

Ferreira Costa I

A Ferreira Costa oferece mais de dois mil itens de Natal, para quem quiser deixar o lar ainda mais bonito para as festas de Fim de Ano. O que não falta são dicas do Home Center Ferreira Costa para deixar o seu Natal ainda mais Bonito e especial. Por isso, foi produzido um setor exclusivo com bonecos de Papai Noel, árvores de tamanhos variados, guirlandas, arranjos de mesa, bolas, haste e galhos de pinheiro, pisca-pisca, mangueiras luminosas e outras opções para enfeitar ainda mais o ambiente.

Ferreira Costa II

Para quem procura dicas para aguçar ainda mais a criatividade, o Home Center Ferreira Costa dá a sugestão. Que tal montar um pinheiro tradicional, verde com detalhes em vermelho e dourado, ou com bolas coloridas e enfeites temáticos, ou optar ainda por uma árvore diferente? Os laços podem marcar presença, além de bichinhos de pelúcias para dar um toque mais divertido ao ambiente. Uma bela mesa de jantar também é fundamental para garantir o sucesso da ceia e a satisfação dos convidados.

