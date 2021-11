Edvaldo convida presidente da Fames, Christiano Cavalcante, para Reunião Geral da FNP

O prefeito Edvaldo Nogueira visitou, na tarde desta terça-feira (16), o presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames) e ex-prefeito de Ilha das Flores, Christiano Cavalcante. O encontro, ocorrido na sede da entidade, teve como objetivo formalizar o convite para a 81ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) que acontece em Aracaju, nos dias 25 e 26 de novembro. Presidente da FNP, Edvaldo destacou a importância da participação de todos os prefeitos sergipanos no evento “para fortalecer o municipalismo”.

“Vim pessoalmente fazer o convite ao presidente da Fames, Christiano Cavalcante, estendendo a todos os demais gestores e gestoras do nosso estado que fazem parte desta entidade. Será um encontro da FNP, mas a participação dos filiados da Fames também é de suma importância para que possamos discutir o futuro das nossas cidades e traçar estratégias para o desenvolvimento de cada uma delas. Acredito muito na força do municipalismo. As cidades são o futuro da humanidade e, por isso, precisamos fortalecê-las”, afirmou o gestor de Aracaju.

Presidente da Fames, Christiano Cavalcante confirmou presença na Reunião Geral e ressaltou que o evento “fortalecerá a parceria entre as entidades em prol do municipalismo brasileiro, especialmente, o sergipano”. “É uma honra receber o prefeito de Aracaju e presidente da FNP, assim como também, receber o convite para este importante evento que será sediado em Aracaju. Com certeza, estaremos presentes, principalmente, para alinharmos a pauta municipalista da Confederação Nacional dos Municípios com a da Frente Nacional de Prefeitos para que, juntos, possamos, ter mais condições de trabalhar, de honrar os anseios da nossa sociedade. É uma parceria muito importante”, frisou.

Municipalismo

A 81ª edição da reunião geral terá como foco o debate de diversos temas relevantes para os municípios, entre os quais estão a qualidade de vida nas cidades, transporte público, desenvolvimento econômico e os desafios que serão enfrentados no período pós-pandemia. O encontro reunirá prefeitos de todo o país, além de convidados especiais.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA