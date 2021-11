Edvaldo se reúne com prefeito de Itabaiana e faz convite para reunião geral da FNP

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na manhã desta quarta-feira, 17, com o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, em Brasília. Presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o gestor de Aracaju está na capital federal cumprindo agenda pela entidade. No encontro, além de tratarem sobre temas relevantes para o municipalismo, Edvaldo convidou Adailton para participar da 81ª Reunião Geral da Frente, que acontecerá nos dias 25 e 26 de novembro, em Aracaju.

“Estou em Brasília, participando de diversas reuniões como presidente da FNP, e, ao encontrar o prefeito de Itabaiana, aproveitei para convidá-lo para participar da Reunião Geral da Frente, que será na nossa capital, na próxima semana. Além disso, também discutimos sobre os problemas que afligem os municípios, e também sobre os desafios diários que enfrentamos, nas mais diversas áreas. Foi um encontro muito positivo e tenho certeza de que o prefeito de Itabaiana dará grande contribuição ao nosso evento”, destacou Edvaldo.

O prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, agradeceu pelo convite e confirmou que estará presente no evento da FNP. “É com grande felicidade que encontro com o prefeito Edvaldo, presidente da Federação, aqui em Brasília. Agradeço imensamente o convite e confirmo que estarei lá, sim, seja para aprender, seja para compartilhar conhecimento com os demais gestores do nosso país”, afirmou.

O encontro dos dois prefeitos ocorreu no gabinete do deputado federal Fábio Henrique, com quem os gestores estiveram reunidos nesta quarta-feira.

Foto: Divulgação/FNP

Por Tirzah Braga