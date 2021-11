Esta é a hora de plantar

Por Adiberto de Souza *

As lideranças políticas estão vivendo o que se pode chamar de fase de plantio. O trabalho feito agora visa garantir os apoios necessários para quando chegar a campanha do ano que vem. Os mais agitados são os pré-candidatos aos cargos majoritários. Alguns já se movimentam como se a disputa eleitoral tivesse começado. E eles estão certos: ficar parado agora é perder terreno fértil para os adversários, pois a liderança política do interior se transforma em presa fácil quando não recebe com frequência os mimos dos aliados. Esse jogo de interesses vai continuar até os primeiros meses do próximo ano. Será na fase seguinte que começará a colheita do que está sendo plantado agora e também quando as investidas aos “currais” opositores ficarão mais frequentes. Até lá, muita água passará debaixo da ponte. Portanto, quem não souber remar nas águas turvas da política poderá virar o barco, perder o que plantou e, consequentemente, morrer afogado antes de chegar às convenções partidárias de 2022. Misericórdia!

Oposição lavou a égua

A oposição venceu fácil as eleições na OAB sergipana. O jovem advogado Danniel Costa derrotou o atual presidente da Ordem, Inácio Krauss, com uma diferença de 394 votos: uma verdadeira goleada. No mesmo pleito, Marília de Almeida Menezes foi eleita para presidir a Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe. Desejamos boa sorte à diretoria eleita da OAB.

Ameaça de greve

A Polícia Civil de Sergipe pode decretar greve na véspera do Natal. Preocupado com a possível paralisação, o deputado estadual Capitão Samuel (PSL) aconselhou o governo a atender a reivindicação do Movimento Polícia Unidade. Há meses, os policiais civis e militares cobram o pagamento do adicional de periculosidade, porém o governo tem feito ouvido de mercador. Segundo Samuel, uma greve de delegados e agentes civis estimulará os policiais militares a também cruzarem os braços. Crendeuspai!

Bem na fita

Sergipe foi destaque em matéria do jornal Valor Econômico como o 5º maior crescimento entre os estados em relação ao Produto Interno Bruto de 2019. A matéria repercutiu os índices divulgados pelo IBGE sobre as contas regionais daquele ano. De acordo com os dados, o PIB sergipano registrou crescimento em volume de 3,6% graças ao apoio à agricultura e a pós-colheita, eletricidade e gás, água e esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação. Ah, bom!

Atrás de recursos

O prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), tratou com a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) sobre a construção de um Centro de Equoterapia no município. A demista já colocou uma emenda de R$ 500 mil para o empreendimento e prometeu continuar colaborando com o projeto. O deputado federal Bosco Costa (PL) também colocou no Orçamento da União uma emenda no mesmo valor para a edificação do Centro. A Equoterapia é um método que utiliza o cavalo, dentro de uma metodologia interdisciplinar, na busca do desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Legal!

Abra o olho

A exposição às telas de computadores, celulares e tablets por crianças e adolescentes pode afetar o sono, a atenção, o aprendizado, o sistema hormonal, a regulação do humor, o sistema osteoarticular, a audição e a visão. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, para crianças de 2 a 5 anos de idade, a recomendação é de uma hora por dia de permanência, ao todo, à frente de televisões, celulares, tablets e videogames. Acima dessa idade é recomendável o tempo de até duas horas. Virgem santa!

Não está nem aí

O senador Rogério Carvalho (PT) garante que o presidente Jair Bolsonaro não está nem aí para a grave crise financeira vivida pelo país. Segundo o petista, o governo federal não está preocupado com os R$ 8 ou R$ 10 que o povo paga pela gasolina, não se importa que os caminhoneiros comprem um litro de óleo diesel por mais de R$ 5, nem move uma palha para ajudar “as famílias que estão cozinhando com gravetos porque não podem comprar um botijão de gás”. Home vôte!

Racismo institucional

A possibilidade de um adolescente negro ser vítima de homicídio é 3,7 vezes maior do que a de um branco. É o que revela estudo sobre racismo no Brasil divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O trabalho mostra que existe racismo institucional no país, expresso principalmente nas ações da polícia. O estudo mostra que a cada ano 60 mil pessoas são assassinadas no Brasil, sendo que a cada três vítimas, duas são negras. Desconjuro!

Nas barras da justiça

E o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) acusa o governador Belivaldo Chagas (PSD) de mover um processo contra ele visando unicamente intimidá-lo. A notícia-crime é de autoria da Procuradoria Geral do Estado e alega que o cidadanista propagou fake news sobre um possível reajuste no valor do IPVA. Segundo Passos, “até onde pesquisei, não há outros casos de processos criminais contra deputados em Sergipe. É a primeira vez que a pessoa jurídica do Estado faz isso”. Danôsse!

Missa de 7º dia

Será celebrada, às 18h30 desta quarta-feira, a missa de 7º Dia pela alma do ex-deputado estadual Reinaldo Moura. O ex-parlamentar e conselheiro aposentado do Tribunal de Contas de Sergipe morreu após ter se submetido a uma cirurgia cardíaca de urgência. A missa vai acontecer na Igreja São Francisco, à rua Mercúrio, bairro Ignácio Barbosa, em Aracaju. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 2 de janeiro de 1932.

