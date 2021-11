Fábio consegue habilitar Hemodiálise e Parto Humanizado para Lagarto via ministro da Saúde

O Ministério da Saúde habilitou, nesta quarta-feira (17) os serviços de Hemodiálise do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto, além do Parto Humanizado da Maternidade Zacarias Júnior, no mesmo município, que vão atender a centenas de pessoas, inclusive da região Centro Sul.

A conquista dos dois serviços foi conseguida através do deputado federal Fábio Reis (MDB), que esteve em audiência com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o qual determinou a liberação imediata tanto da hemodiálise quanto do parto humanizado.

Através de áudio, o próprio ministro Marcelo Coutinho deu o que chamou “de boa notícia”, a autorização dos dois para Sergipe, “especialmente para cidade de Lagarto”, que já estão “habilitados para utilização da população, lembrando que “se tratam de serviços essenciais para a sociedade lagartense”.

A Hemodiálise e o Parto Humanitário são uma luta do deputado federal Fábio Reis em prol da saúde da população de Lagarto e do centro -sul sergipano: “através da nossa atuação em Brasília e da garantia de recursos, j´a partir de amanhã teremos mais acesso à saúde uma saúde de excelência”, comemorou Fábio Reis.