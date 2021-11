Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (17) na Avenida Afonso Pena, no Bairro América, em Aracaju. As informações são de que um jovem de 23 anos foi assassinado com um tiro na nuca.

Familiares e populares, com medo, não quiseram comentar o caso, que será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo.

Informações podem ser repassadas ao Disque Denúncia, pelo telefone 181.