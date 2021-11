Mais de 54 mil alunos sergipanos são esperados no Enem 2021

A aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) terá início no próximo domingo, 21, quando estão sendo esperados 54.018 estudantes sergipanos que irão em busca de uma vaga no ensino superior. Em Sergipe, o exame será aplicado em 188 locais distribuídos em 34 municípios. No primeiro dia do Enem, os candidatos farão as provas de linguagens, ciências humanas e de redação. No segundo dia, 28 de novembro, será a vez de matemática e ciências da natureza.

Nesta edição, o tema da redação será o mesmo, tanto para o Enem impresso quanto para o digital, e em ambas as modalidades, o texto deverá ser feito à mão. Por isso, é obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

A abertura dos portões se dará às 12h (horário de Brasília). Os portões serão fechados às 13h, e as provas terão início às 13h30. No primeiro domingo, as provas serão encerradas às 19h; já no segundo domingo, o exame terminará às 18h30.

Os estudantes deverão ficar atentos ao que devem levar para a prova: documento de identificação original, oficial e com foto; caneta esferográfica de cor preta e fabricada em material transparente; e cartão de confirmação de inscrição. É obrigatório o uso de máscara de proteção facial durante todo o tempo, cobrindo o nariz e a boca. Ainda seguindo os protocolos sanitários, é recomendável que o aluno leve álcool em gel e que mantenha o distanciamento físico.

Não serão permitidos o uso de quaisquer objetos eletrônicos, óculos escuros, artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares), caneta de material não transparente ou qualquer outro material de papelaria, e protetor auricular.

Revisão e Acolhimento

Nessa reta final, a Seduc realizará na próxima sexta-feira, 19, a revisão final para o Enem. O evento acontecerá no Centro de Convenções de Sergipe, em Aracaju, para um público de 4.400 estudantes. A revisão também será transmitida ao vivo pela TV Estude Em Casa (canal 4.2) e pelo canal do YouTube Educação Sergipe. A revisão acontecerá o dia inteiro, das 8h às 19h. Os estudantes terão garantidos o lanche, almoço e transporte. Todos os alunos que participarão do aulão já foram previamente inscritos nas suas escolas e nos polos do Pré-Universitário, e têm sua identificação para entrar no evento. As aulas contemplarão todas as áreas do conhecimento. Para a realização dessa revisão final, o Governo do Estado conta com a parceria do Instituto Banese e Faculdade Estácio.

“Estamos muito ansiosos por esse momento em que teremos os estudantes novamente com a gente. Esse é um evento motivacional, no qual os alunos estarão mais concentrados e mais próximos dos professores a fim de se sentirem seguros para as provas. É uma turma muito delicada, pois esses estudantes passaram praticamente dois anos de pandemia em ensino remoto, e apenas um ano presencialmente na escola. Então o objetivo primordial da revisão final é mantê-los motivados para que não faltem às provas”, afirmou Gisele Pádua, coordenadora do Curso Pré-Universitário.

De acordo com a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Dase/Seduc), professora Eliane Passos, a Seduc promoverá um acolhimento aos alunos da rede pública estadual de ensino nos dois dias de provas, 21 e 28 de novembro. Serão instaladas tendas na entrada do Centro de Excelência Atheneu Sergipense e da Universidade Tiradentes (Unit), os quais serão os dois locais de maior concentração de candidatos em Aracaju.

Por meio desta ação, o Governo de Sergipe estará prestando todo o apoio aos alunos, com distribuição de canetas, água mineral e todo o incentivo de que eles precisam. O governo ofertará transporte escolar para garantir a presença dos alunos nos dias das provas.

Já nos municípios do interior, as diretorias regionais de educação também farão o acolhimento aos seus estudantes.

Assessoria de Comunicação da SEDUC