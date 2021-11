Movimento negro ocupará ruas na Marcha da Consciência Negra

O movimento negro brasileiro é marcado historicamente pela combatividade diante das desigualdades sociais, racismo e outras formas de opressão. Ao longo dos anos, seja através de atos, cobranças e denúncias, as organizações negras tem galgado direitos para a população negra. Em Sergipe, não é diferente, tradicionalmente as organizações se reunem na Marcha da Consciência Negra para denunciar o racismo, a violência contra a população negra e para pleitear o bem viver.

Diante da importância de exigir e lutar por melhores condições de vida, dignidade e celebrar a nossa existência e resistência, o Fórum de Entidades Negras de Sergipe convida toda a população negra sergipana e pessoas comprometidas com a justiça social para ir às ruas, nesse 20 de novembro, sábado, 15h, com concentração na Praça da Abolição, Bairro América.

O 20 de novembro é dedicado ao Dia da Consciência Negra, onde Zumbi dos Palmares, o maior líder do Quilombo dos Palmares, é relembrado e exaltado. Ele é um exemplo de resistência contra toda opressão racial e social sofrida pelo povo negro, causada pelos escravocratas da época.

Em pleno século 21, o povo negro continua a sofrer. De acordo com o atlas da violência, Sergipe é o 3º estado do país mais violento e perigoso para as pessoas negras. A maioria nas favelas, nos presídios ou morando nas ruas. A população que é mais atingida pela violência policial e em hospitais, principalmente mulheres negras quando vão dar à luz.

Como se tudo isso não bastasse, diante do atual governo de Jair Bolsonaro, a condição do povo preto e periférico piorou bastante. O aumento dos alimentos, do gás de cozinha, fim dos programas sociais como o Bolsa Família, nos afeta diretamente. Há quase 4 anos, o povo preto tem sido o maior alvo desse governo, com suas falas racistas e discursos de ódio.

É para denunciar e exigir o fim de um histórico de violências e injustiças, que o movimento negro sergipano ocupará às ruas nesse sábado, e convoca todas, todos e todes para lutar contra o fim do extermínio da juventude negra e periférica; dizer que basta de racismo; cobrar que os direitos como cidadãos sejam respeitos e em uma só voz dizer FORA BOLSONARO!

Por Laila Oliveira