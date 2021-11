Obras na Escola Maria Rabelo Barreto seguem a todo vapor no Povoado Salobra

Após uma semana da assinatura da ordem de serviço, a obra de reforma na Escola Municipal Maria Rabelo Barreto segue a todo vapor no Povoado Salobra.

A obra, realizada com recursos próprios, terá melhorias nas salas de aulas, adaptação dos banheiros e entrada do prédio escolar, bem como manutenção do forro das salas e nos sistemas elétrico e hidráulico.

O objetivo da reforma na Escola Maria Rabelo Barreto é para oferecer melhores condições para os alunos matriculados na unidade de ensino, quando retornarem à sala de aula.

A obra faz parte do Programa Acelera Simão Dias, lançado recentemente no município, e que prevê investimentos de mais de R$ 12 milhões em obras, aquisições e investimentos em diversas áreas.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias