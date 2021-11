Polícia Civil prende investigado por homicídio de um motoboy na Zona Norte de Aracaju

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu cumprimento ao mandado de prisão de um homem de 23 anos, investigado pelo homicídio que vitimou Marcos Vinicius Cruz dos Santos. O crime foi praticado no dia 30 de dezembro de 2019, no bairro 18 do Forte. A prisão do suspeito foi divulgada nesta quarta-feira (17).

De acordo com as informações policiais, uma arma de fogo, comprovadamente utilizada no crime, foi apreendida com o investigado. As investigações indicaram que o homicídio foi motivado pelo tráfico de drogas.

O investigado, que já é acusado de roubo de veículos, encontra-se custodiado no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan).

Informações e foto SSP