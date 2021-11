Prefeitura de Aracaju realiza leilão de bens inservíveis no próximo dia 26 e terá 22 lotes

No próximo dia 26, a partir das 9h30, a Prefeitura de Aracaju realiza mais um leilão de bens inservíveis. Executado pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), o segundo leilão de 2021 possui 22 lotes.

Entre os itens disponíveis no leilão, estão materiais escolares, hospitalares e de escritórios, utensílios domésticos, equipamentos de informática, áudio e vídeo, além de veículos como ônibus, caminhão, além de um veículo VW/Lafer Sedan 1978, os quais, após inspeção, foram avaliados como inservíveis para o Município, mas que são úteis para comerciantes em geral que podem arrematar os lotes a preços menores que os praticados no mercado.

Todo o leilão será realizado de forma virtual, do endereço eletrônico www.rjleiloes.com.br. Para participar, os interessados devem acessar o site do leiloeiro até 48 horas antes do início do evento e preencher o cadastro. Estão aptas a oferecer lances pessoas inscritas no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e/ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sendo vedada a participação de empresas em consórcio.

O exame dos bens poderá ser feito do dia 22 ao dia 25 deste mês, das 8h às 11h e das 14h às 16h, nos seguintes locais: galpão situado à rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 290, bairro Ponto Novo; sede da Guarda Municipal de Aracaju, situada no Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira); Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), no bairro América; e Usina de Asfalto da Emurb, localizada na rodovia João Bebe Água, em São Cristóvão/SE.

O Edital do leilão foi publicado no Diário Oficial do Município do dia 9 de novembro e, segundo consta no documento, somados os lances iniciais, a Prefeitura pretende arrecadar um valor superior a R$100 mil, que deverá ser destinado ao investimento de ações desenvolvidas pelo Município.

Clique aqui e acesse o Edital.