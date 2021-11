Prefeitura de Simão Dias realiza manutenção e patrolamento de estradas do Povoado Coração de Maria

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, está realizando a manutenção e patrolamento das estradas vicinais de todo o município.

Com um cronograma traçado e que engloba todas as regiões de Simão Dias, a administração realizou nesta quarta-feira (17) manutenção nas estradas do Povoado Coração de Maria.

O objetivo da ação é garantir o melhor tráfego dos veículos que circulam pelas vias da comunidade, principalmente neste período de escoamento da produção agrícola do município, importante produtor de milho do Estado.

O trabalho da prefeitura tem sido intenso e diversas comunidades rurais já foram beneficiadas com o patrolamento em suas estradas, honrando assim o compromisso de dar condições dignas para os moradores residentes na zona rural do município.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias