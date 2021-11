Problema da falta de manutenção nas viaturas do CBM continua

Passa o tempo e o problema da falta de manutenção nas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe continua, é o que foi constatado pelo blog Espaço Militar e pela ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe) nesta terça, dia 16.

Desta feita, o vídeo do blog Espaço Militar mostra que a viatura ABT-13 (Auto Bomba Tanque), da Unidade Operacional Escola (UOE), está com diversos vazamentos de água, o que certamente poderá comprometer o atendimento em um combate a incêndio, pois quando a viatura chegar no local, já perdeu parte da água existente do tanque.

Segundo informações obtidas, o problema persiste por mais de duas semanas, sem que providências sejam adotadas.

O caso será acompanhado pelo blog Espaço Militar e pela ASPRA/SE, e se porventura o problema não for resolvido, será encaminhado ofício ao Ministério Público Estadual informando acerca do problema existente.

Confiram o vídeo abaixo:

Matéria e vídeo do blog Espaço Militar