Projeto de Lei que doa imóvel do Estado ao município de Muribeca é aprovado na Alese

Os deputados estaduais aprovaram, por unanimidade, o projeto de autoria do Poder Executivo doando ao município de Muribeca, um imóvel que pertence ao Estado de Sergipe, onde funcionou a antiga Casa do Parto. A intenção do Governo é que seja construído o Centro de Juventude e Cultura no prazo de até cinco anos, sendo proibida a sua destinação para outros fins.

Consta no Projeto que o Centro de Juventude e Cultura será construído para atender aos interesses sociais da comunidade, especialmente no que diz respeito à realização de atividades voltadas à juventude e de promoção do acesso à Cultura.

A intenção do Poder Executivo é contribuir para o desenvolvimento social do município de Muribeca considerando que essa unidade pode contribuir para impulsionar a concretização de diversas políticas públicas garantindo um espaço institucional de referência.

“O Centro poderá sediar a execução de políticas de Educação, Saúde, Cultura e Atenção Integral à Juventude, além de possibilitar uma integração entre tais políticas e a Biblioteca Municipal, que se localiza em terreno vizinho ao objeto desta doação”.

Foto: Jadílson Simões

Por Habacuque Villacorte