Promoção que dará até um ano de conta de luz grátis tem Black Friday

Durante o mês de novembro, clientes da Energisa terão direito a dois números da sorte por conta paga via Pix.

Prêmio do sorteio pode chegar a R$ 5 mil.

A Energisa entra no clima da Black Friday pela primeira vez. Durante todo o mês de novembro, clientes da empresa cadastrados na campanha “01 ano por nossa conta” receberão dois números da sorte por cada conta paga via Pix. A campanha é válida para todas as áreas de concessão do Grupo.

A promoção é simples: o cliente se cadastra na campanha pelo site http://www.anodeconta.com.br ou pelo canal de atendimento digital (o WhatsApp da Gisa – 79 98101-0715). Cada conta que o cliente pagar por Pix dá direito a um número da sorte. Neste mês, excepcionalmente, o cliente será presentado com mais um número.

É importante que o cliente leia todo o regulamento, para conhecer melhor os critérios para concorrer e como será feita a entrega do prêmio, que pode ser de até R$ 5 mil/ano. Para participar, é preciso ser da categoria “Pessoa Física”. Os sorteios acontecerão mensalmente.

A Energisa foi a pioneira entre as distribuidoras de energia a incluir o QR Code PIX nas contas de luz. Com a ferramenta, os clientes podem fazer o pagamento até mesmo no fim de semana e em menos de dez segundos, usando apenas o aplicativo do banco de preferência.

Atualmente, 10% das contas de luz da empresa são pagas dessa forma. A expectativa com a promoção é alcançar 18% de adesão. No total, a empresa conta com oito milhões de clientes.

“A Black Friday é um sucesso entre os brasileiros e enxergamos a oportunidade de inovar e incluir o setor de utilities nessa data tão importante para o varejo. Nosso desafio é gerar mais visibilidade para o Pix e reforçar que a conta de luz também pode ser paga por este meio, que é seguro, super prático e pode ser feito até no fim de semana”, comenta a gerente de Experiência da Marca do Grupo Energisa, Bruna Frias.

Pagar a conta pelo Pix é fácil. Veja!

Todos os dias e na palma da sua mão, inclusive em fins de semana e feriados. Assim é o pagamento da fatura de energia elétrica via PIX. Quer ver como é fácil fazer? Confira esse passo a passo!

– Na conta impressa ou na segunda via no app Energisa On/Whatssapp da Gisa (79 98101-0715), dê uma olhada no fim da conta. Lá estará o QR Code do Pix. Abra o aplicativo de celular do seu banco, selecione Pix e depois, pagar via QR Code. Aponte a câmera do celular para o QR Code, confira as informações, confirme e pronto!

Escolheu pagar direto pelo aplicativo da Energisa, o Energisa On? Lá você verá duas opções para pagar pelo Pix:

QR Code – O processo é semelhante à conta física: Abra o aplicativo de celular do seu banco, selecione Pix e depois, pagar via QR Code. Aponte a câmera do celular para o QR Code, confira as informações, confirme e pronto!

Copie e Cole – Copie o código, abra o app do seu banco, escolha Pix e depois, a opção “Copia e Cola”. Cole o código, confira os dados, confirma e pronto!

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas