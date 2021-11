Quarta Sem Lei discute homicídio e violência doméstica

O projeto foi desenvolvido na UNINASSAU, por meio do curso de Direito

A UNINASSAU Aracaju, por meio do curso de Direito, realizou, na última na quarta-feira (12), ao projeto Quarta Sem Lei. A ação trata-se de uma mesa redonda entre alunos, profissionais da área e professores de várias unidades do grupo Ser Educacional. A primeira edição do evento contou com a presença do professor Osvaldo Emanuel Almeida, da UNINASSAU Lauro de Freitas, e da representante da Ordem dos Advogados d Brasil – OAB/Sergipe, Catarina Tavares.

A Quarta Sem Lei foi um projeto idealizado pelos alunos do curso de Direito, com a coordenação da professora Sandra Ferro, visando discutir a carreira em seus diversos aspectos. A professora de Direito Penal da UNINASSAU Aracaju, Agtta Christie Vasconcelos, orientadora do projeto, explicou que o evento visa transmitir e receber novos conhecimentos e informações. “A ideia partiu dos alunos, que consideraram a possibilidade de interagir com professores de outras unidades e profissionais da área, criando um relacionamento positivo para o aprendizado e debate sobre o Direito”, observou a professora.

O professor Osvaldo Almeida disse destacou o projeto desenvolvido. “Nessa mesa redonda, eu vim falar sobre o crime de homicídio e como o Direito se comporta perante ele. Nesse caso, podemos construir novos conhecimentos e relatar experiências vividas para que os acadêmicos possam ampliar os horizontes”, disse o advogado.

A representante da OAB, Catarina Tavares, observou que levou para o debate a questão da violência doméstica, que hoje possui índices elevados e que, principalmente, as mulheres devem denunciar seus agressores. “Estamos aqui para debater essa questão da violência doméstica, com ênfase na mulher que na maioria dos casos é a vítima e precisa buscar ajuda e o disque denúncia. Nosso papel é incentivar a pessoa agredida a não se calar”, concluiu a advogada.

