Reinaldo Moura é homenageado na Câmara de Umbaúba

Na última terça-feira, 16, os vereadores de Umbaúba realizaram a 41° Sessão Ordinária de 2021. Na pauta do dia, os parlamentares votaram uma moção em homenagem à Reinaldo Moura Ferreira, que morreu na última quinta-feira, 11, aos 77 anos, após sofrer um aneurisma na aorta.

Dono de um vasto currículo político, Reinaldo contribuiu exponencialmente para o desenvolvimento do Estado. Eleito deputado estadual de 1978 a 2000, deixou seu legado na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE), como um deputado atuante na pauta social. Além disso, foi eleito vereador de Aracaju de 1977 a 1978, levando seu extenso conhecimento para a capital sergipana. Enquanto Radialista, comandou programas de sucesso, levando sua voz grave e marcante para os quatro cantos do Estado. O “Rei”, como era conhecido, também esteve Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), de 2001 a 2011. Apaixonado por futebol, Reinaldo foi conselheiro e presidente do Clube Esportivo de Sergipe, o Gipão, a quem se dedicou por alguns anos.

Aprovada por unanimidade dos presentes, o presidente da Casa e autor da moção, Gutto Prado (MDB), destacou a importância do homenageado para o crescimento do Estado. “Nada mais justo que, nós como representantes do povo de umbaúba, prestarmos essa homenagem a família do saudoso Reinaldo Moura, que tanto contribuiu para o desenvolvimento do nosso Estado”, disse.

No grande expediente, o vereador Gilson Bispo (PT) subiu à tribuna e salientou o quão é importante ter as solicitações atendidas pelo Executivo. Em sua fala, Gilson aproveitou a oportunidade para parabenizar à gestão pelas melhorias feitas na travessa da rua Bela Vista, fruto de uma indicação de sua autoria. O vereador ainda pediu melhorias na estrada que dá acesso ao povoado Tauá, onde os moradores vêm enfrentando dia-a-dia dificuldades na locomoção. “Da mesma forma que estou aqui para parabenizar, peço ao prefeito que resolva a questão dos moradores do povoado Tauá. Estou trazendo esta demanda mais uma vez e peço que, ao menos, seja feito um paliativo. No mais, agradeço por atender as demais solicitações que trago para esta Casa. Estou aqui para somar com meus colegas e esse é o nosso dever, cobrar e agradecer em nome da comunidade pelo que for feito”, agradeceu.

Texto e foto: Ascom CMU