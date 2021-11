Saúde Estadual leva Carreta do Homem aos municípios sergipanos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) em parceria com alguns municípios que solicitaram a Carreta do Homem, está promovendo ações de saúde voltadas ao público masculino, a exemplo do rastreamento do câncer de próstata. Nesta terça-feira, 16, a Carreta foi a Ilha das Flores, terceiro município do cronograma, onde foram realizados, 30 exames Antígeno Prostático Específico (PSA), nove ultrassonografia de próstata (USG), 15 USG abdominal, 17 testes rápidos e 12 consultas com a enfermagem.

A Ação teve início na última terça-feira, 09, em Japaratuba. Neste município foram realizados 51 exames Antígeno Prostático Específico (PSA), 44 ultrassonografia. A Carreta do Homem também foi na última quinta-feira, 11, a General Maynard, onde foram feitos 58 testes rápidos, 111 consultas médicas, 34 consultas odontológicas, 75 exames PSA e 14 consultas com o nutricionista no público masculino.

Na sequência, a Carreta do Homem segue para os municípios Cedro de São João (17/11), Japoatã (18/11), Cumbe (24/11), Maruim (26 e 27/11), Rosário do Catete (30/11), Lagarto (02/12), Divina Pastora(07/12) e Capela (09/12). “Nossa meta é promover a saúde integral do homem, aproveitando a campanha do Novembro Azul para trazê-lo para o serviço, embora o foco maior seja a prevenção do câncer de próstata”, enfatizou a assessora técnica da CEAA/DAEU/SES, Samira Silva Almeida.

Material educativo

A Secretaria de Estado da Saúde junto com a Fundação Estadual de Saúde (Funesa), elaborou material educativo para ser distribuído com a sociedade, embora dirigido especialmente ao público masculino. Nos folders, orientações sobre como cuidar da saúde e informações sobre os cânceres de próstata, pênis e testículo. Também apontam as principais causas que levam ao óbito precoce do homem.

