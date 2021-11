Secretaria de Saúde de Sergipe amplia dose de reforço contra a Covid-19 a partir deste sábado

A Secretaria de Estado da Saúde seguirá o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e, a partir do dia 20 de novembro, amplia a vacinação da dose de reforço para a população de 18 anos ou mais. O anúncio da ampliação do público-alvo e diminuição do intervalo para a aplicação da dose de reforço, de seis para cinco meses, foi feito ontem, 16, pelo ministro da saúde, Marcelo Queiroga.

A população-alvo de Sergipe para a dose de reforço é de 219.138 pessoas. De acordo com último boletim epidemiológico, divulgado ontem, 110.685 já tomaram essa dose. Portanto, 108.453 sergipanos estão aptos a tomar a dose de reforço a partir de sábado, 20, quando será lançada a campanha de mega vacinação em todo o país, que se estende até o dia 26 de novembro.

De acordo com a enfermeira do Programa de Imunização da SES, Ana Beatriz Lira, apesar do Ministério da Saúde ainda não ter enviado doses para esta ampliação da dose de reforço, o Estado já abasteceu os munícipios com doses da Pfizer para esse fim. “A partir de sábado, todas as pessoas que tomaram a segunda dose há 5 meses podem se dirigir ao posto de vacinação do seu município. A SES ainda aguarda o envio de mais doses pelo Ministério da Saúde, mas temos vacinas suficientes para começar essa ampliação. Não podemos perder tempo”, destacou a enfermeira.

O Ministério da Saúde também anunciou a necessidade de segunda dose para quem tomou a vacina da Janssen, que era de dose única. Sobre esta população, Ana Beatriz Lira, explica que nenhum estado tem essa vacina em estoque. “Quem vai precisar tomar a segunda dose da Janssen, terá que aguardar o envio por parte do Ministério da Saúde. Neste caso a segunda dose tem que ser aplicada pela mesma vacina. Não temos em estoque e estamos aguardando às orientações do MS, através de nota técnica”, informou Ana Beatriz Lira.

Informações e foto SES