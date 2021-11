TJ, MP e parceiros realizarão Semana Restaurativa em Sergipe

O Ministério Público de Sergipe, através da Coordenadoria Permanente de Autocomposição e Paz (Coapaz), é um dos parceiros da Semana Restaurativa de Sergipe 2021, promovida, entre os dias 16 e 18 de novembro, pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), por meio da Comissão de Implementação, Difusão e Execução da Justiça Restaurativa (Cidejure). O evento também conta com o apoio da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e da Associação dos Magistrados de Sergipe (Amase).

A Semana Restaurativa acontece em todo o Brasil e tem como objetivo realizar atividades para difundir o tema, compartilhando boas práticas, apresentação de pesquisas científicas, oficinas e vivências de práticas restaurativas.

A Coordenadora da Coapaz/MPSE, a Procuradora de Justiça Maria Conceição de Figueiredo Rolemberg, participará, nesta quarta-feira, 17, da Mesa “Política Interinstitucional de Justiça Restaurativa em Sergipe”. Na quinta-feira, 18, a Promotora de Justiça Márcia Santana, autora do livro “O Papel da Comunidade na Justiça Restaurativa”, e a servidora Luciana Leonardo, autora do livro “Justiça Restaurativa e Perdão: uma análise a partir de Raul Ricoeur e Hannah Arendt”, participarão da Mesa “Justiça Restaurativa em debate”. As lives temáticas serão transmitidas pelo canal do TJSE Eventos no YouTube, das 15h às 16h30.

Também no dia 18, o servidor da Coapaz/MPSE Cayo Castilhano participará como facilitador da Oficina “Vivenciando o círculo restaurativo de construção de paz”. Para participar é preciso fazer inscrição no site da Universidade Federal de Sergipe pelo SIGAA/UFS. A oficina será realizada por meio do Google Meet e serão disponibilizadas 20 vagas.

A programação completa está disponível no site do TJSE.

Campanha “Eu contenho a sua violência… e eu acolho você”

Além da programação da Semana da Justiça Restaurativa, está sendo promovida a Campanha “Eu contenho a sua violência… e eu acolho você”. O tema da campanha e o gesto que a simboliza remetem a um dos marcos conceituais mais relevantes da Justiça Restaurativa, representado pela pela ideia de disciplina social restaurativa.

Mais informações sobre a campanha basta entrar em contato com a Associação dos Magistrados de Sergipe (Amase) pelo e-mail amase@tjse.jus.br ou pelo telefone 98816-6431.

Com informações e imagem divulgação do TJSE