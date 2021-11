CUT: Trabalhadoras domésticas desempregadas recebem doações na sede do Sindomestico

O SINDOMÉSTICO/SE continua atendendo trabalhadoras desempregadas que buscam ajuda para obter oportunidade de emprego e as mais necessitadas que dependem de uma cesta básica.

Na última semana, o Instituto Hamamim doou cestas básicas para 100 trabalhadoras domésticas desempregadas. “A doação chegou em boa hora, uma bênção, muitas já não tinham mais nada em suas casas”, comentou Quitéria Santos, dirigente sindical da Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe) e vice-presidenta do SINDOMÉSTICO. Na última quinta-feira, dia 11 de novembro, foi feita a entrega dos mantimentos na sede do sindicato.

Segundo Quitéria Santos, todas as terças e quintas-feiras as trabalhadoras desempregadas vão até o sindicato em busca de trabalho.

“Caso alguma patroa ligue, elas já estão lá. Algumas moram longe e vêm andando, pois pior é ficar em casa sem emprego no desespero. Do início da pandemia até agora, aumentou a procura por trabalhadora doméstica. Mas muitas patroas cobram que a trabalhadora durma na casa, ou mais qualificação e menos direitos. Com esta crise fica mais difícil de contratar a trabalhadora doméstica. Por isso as doações são importantes. Na busca por emprego, não podemos deixar de lado os direitos que conquistamos”, reforçou Quitéria Santos.

Quem puder doar alimento para o SINDOMESTICO/SE, pode fazer pessoalmente nos dias de terça e quinta-feira, na sede do sindicado, localizado na Rua Siriri, no Centro de Aracaju.

Foto assessoria

Por: Iracema Corso