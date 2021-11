Zezinho sugere nome de Reinaldo à rodovia Japaratuba-Pirambu

Parlamentar recebeu vereadores de Japaratuba que também apresentaram indicação, aprovada por unanimidade, para homenagear o ex-deputado e ex-conselheiro do Tribunal de Contas

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) apresentou na Assembleia Legislativa uma Indicação sugerindo ao governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas, que nomeie a rodovia estadual (SE-226) como Rodovia Reinaldo Moura Ferreira, no trecho que compreende os municípios de Japaratuba a Pirambu.

“A Assembleia Legislativa recebeu a visita do presidente da Câmara Municipal de Japaratuba, Valdir Neguinho, e dos demais vereadores, que apresentaram uma Indicação, aprovada por unanimidade, solicitando que fosse colocado o nome de Reinaldo Moura na rodovia Japataruba-Pirambu. Recebemos com bastante alegria e a propositura foi transformada em Indicação de âmbito estadual. Aprovada, encaminharemos ao Governo do Estado”, afirmou Zezinho Sobral.

Na opinião do deputado, esta é uma justa homenagem dada à importância histórica e social de Reinaldo Moura para aquela região e todo o estado de Sergipe. “Reinaldo nos deixou de forma repentina e já deixa muita saudade. Nada mais justo que dar o seu nome a um lugar pelo qual ele sempre teve um carinho muito grande, assim como pela sua gente. Quem teve o prazer de desfrutar da amizade de Reinaldo Moura sabe o quanto foi dolorosa a sua partida no dia 11 de novembro de 2021”, justificou, reforçando que a Indicação conta com a coautoria do deputado Francisco Gualberto.

Reinaldo Moura Ferreira nasceu em Japaratuba e, na opinião do deputado Zezinho Sobral, trata-se de um dos maiores sergipanos de todos os tempos. Foi vereador por Aracaju por dois mandatos, cinco vezes deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa por dois mandatos, e conselheiro do Tribunal de Contas, órgão que ele modernizou e humanizou.

“Ele contribuiu bastante para a história do nosso Estado e em especial às cidades de Japaratuba e Pirambu, cujas histórias se confundem. Um comunicador nato, foi um divisor de águas na radiofonia sergipana, até hoje é referência para locutores e repórteres. Desportista, defendia o futebol sergipano e era apaixonado pelo Clube Esportivo Sergipe, que chegou a presidir e atualmente era conselheiro. Apesar de todos os cargos ocupados com ética, retidão e maestria, nunca perdeu a simplicidade, humildade e o trato com as pessoas. A frente do seu tempo, descobriu nas redes sociais a oportunidade para opinar de forma imparcial sobre os acontecimentos da política sergipana”, pontuou Zezinho Sobral, ressaltando a importância de presentear a rodovia Japaratuba Pirambu com o nome de Reinaldo Moura.

“Era um apaixonado por sua terra natal e foi um nome que honrou o seu povo”, reforçou Zezinho Sobral.

Ascom Deputado Zezinho Sobral