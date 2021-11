Coros Natalinos: sai resultado preliminar da seleção de corais

Cinco grupos de canto foram selecionados através do edital Coros Natalinos, lançado pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju). O resultado preliminar do certame foi divulgado nesta quarta-feira, 17, conforme cronograma publicado no edital.

O Instituto Canarinhos de Sergipe, o Grupo Vocal Vivace Empreendimentos Culturais, Renantique, Grupo Vocal Sírius e Denise Simplício Alves são os cinco grupos selecionados. Ao todo, 11 corais de canto se inscreveram no edital, mas seis foram desclassificados por ausência de documentação ou incoerência com o objetivo do edital, o qual é voltado a projetos essencialmente voltados para o Natal. Confira o resultado na íntegra no linktr.ee da Funcaju: linktr.ee/funcaju.

Os desclassificados terão até as 14h do dia 19 de novembro para interpor recurso, através do e-mail entregasaldirblanc.aracaju@gmail.com. O resultado definitivo será divulgado no dia 19 de novembro, e o período de efetivação dos contratos e contratação dos corais será de 22 a 26 de novembro.

Para execução do edital, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Funcaju, destinou R$27 mil, em recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc, para contemplar até nove corais, cumprindo o objetivo de transformar toda a verba encaminhada pelo Governo Federal em políticas culturais.

Entre as exigências do edital, estão experiência mínima de 24 meses anteriores à pandemia para os corais, além de projetos voltados exclusivamente para a temática natalina. A avaliação dos projetos foi feita por uma comissão designada pela Funcaju, com base em três critérios: originalidade, qualidade técnica e coerência temática.

Os corais vão se apresentar para à população aracajuana durante a programação cultural do mês de dezembro, de forma paralela a outros projetos desenvolvidos pela Prefeitura, como o Natal Iluminado e Maratona Cultural.