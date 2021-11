A força para indicação nos Estados

Diógenes Brayner – diogenesbrayer@gmail.com

Presidentes regionais do Partido Liberal (PL) autorizaram, por unanimidade, o presidente nacional Valdemar Costa Neto, a se entender diretamente com o presidente Jair Bolsonaro para negociar indicações de candidaturas em todos os Estados para as eleições de 2022. Com isso, estão abertas as portas da sigla para filiação, sem problemas, de Bolsonaro. Os membros do PL esperam que aconteça já na próxima semana.

Os presidentes afirmam que as divergências serão discutidas individualmente, mas que “dificilmente” o partido se coligará à siglas adversárias de Bolsonaro no pleito do próximo ano. Um ponto ficou bem claro: “o PL não apoiará a esquerda em lugar nenhum”. Por Sergipe, quem assinou o documento dando todas as forças a Valdemar foi o vice-presidente do partido, deputado federal Bosco Costa, em razão da ausência do atual presidente, Edvan Amorim.

Na avaliação geral, essa condução bolsonarista no PL de Sergipe não é boa para a sigla, embora ela possa crescer muito em razão da migração de seguidores do presidente para a legenda, que ainda não tem definição do caminho que adotará no Estado. O Partido Liberal era sonho para composição do pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT), que vinha conversando discretamente com alguns dos seus filiados. O item de não se atrelar a qualquer partido de esquerda já elimina a possibilidade de aliança com petistas, embora tenha filiados firmes do partido que tinham como opção ficar com Rogério.

A posição adotada pela direção nacional ontem, em que as chapas majoritárias passarão pela vontade de Bolsonaro, deixa bem claro que o presidente vai sugerir candidaturas ao Governo em todos os Estados ou, no máximo, permitir que o PL integre chapas com candidatos de outras legendas, desde que indique o vice ou o Senado. Lógico que agora as coisas estão em toque de arrumação, mas com a consolidação da ordem expressa de Jair Boldonaro, dezembro entrará com fatos novos na política, inclusive em Sergipe.

Já na próxima semana o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, viaja a Brasília para encontro com o presidente nacional, Valdemar da Costa Neto. Tomará pé de toda a situação. Valmir é um nome liberal para o qual se voltam todas as opiniões do partido, no sentido de que seja o candidato a governador, entretanto ainda não há uma definição por parte dele, porque a partir de agora depende do querer do partido. Na realidade, a legenda está otimista e uma boa parte já defende candidatura própria. Entretanto há muito que definir e problemas para resolver, porque o deputado Valdevan Noventa não disputará o Senado por sua vontade, a não ser que troque de partido.

Muita coisa ainda vai rolar e nem sempre tudo é consenso dentro de um Diretório Estadual, até porque depende de composições e o movimento ainda é de expectativa em relação às candidaturas que partam de outro blocos.

Preferir o silêncio

O governador Belivaldo Chagas (PSD) ensina: “ter todas as respostas na ponta da língua e, mesmo assim, preferir o silêncio, é sinal de que você atingiu um nível alto de maturidade”.

*** Na realidade o governador tem optado pelo silêncio diante do que aconteceu sobre as suas posições e o resultado final lhe foi extremamente favorável.

Rodovia Reinaldo Moura

Muito bem aceita a proposta do deputado Zezinho Sobral de colocar o nome de Reinaldo Moura para a rodovia estadual que liga Pirambu a Japaratuba.

*** Essa rodovia conserva as digitais, os discursos e a luta de Reinaldo para construí-la e nada mais justo do que levar o seu nome.

*** Com certeza é da vontade de todos na Assembleia Legislativa…

Edvaldo em Brasília

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) está em Brasília e, como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, convida ministros e parlamentares para a 81ª Reunião Geral da FNP, na próxima semana.

*** Edvaldo foi ao Gabinete de Fábio Henrique na Câmara Federal para agradecer emenda orçamentária que o parlamentar direcionou a Aracaju.

Nome à disposição

Sobre a sucessão estadual, o prefeito Edvaldo Nogueira não falou em Brasília, mas mantém o seu nome à disposição da base aliada para disputar o Governo.

*** Apesar do silêncio em público, Edvaldo vem conversando internamente e tem o nome citado junto com outros que continuam de olho no Governo em 2022.

Alessandro em Bial

O apresentador Pedro Bial, que conduz o programa “Conversa com Bial”, na Rede Globo, citou que entrevistaria nomes que se apresentavam para disputar a Presidência e incluiu o senador Alessandro Vieira (Cidadania).

*** Ontem, por telefone, Alessandro Vieira confirmou que recebeu o convite para a entrevista, mas ainda não foi definida data.

Eliane à disposição

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) é candidata à deputada federal e tem atuado em conversas com lideranças de partidos progressistas.

*** Entretanto, ela coloca o seu nome à disposição do PT e está disposta a atuar pelo fortalecimento da legenda.

*** Eliane tem conversado com Rogério Carvalho, como aconteceu ontem, em que trataram sobre apresentação de emendas.

Márcio na coordenação

O vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, deve ficar mesmo na coordenação de campanha do ex-presidente Lula, que disputará a Presidência da República.

*** O PT acha que ele será muito mais útil ao lado de Lula, em sua pré-campanha, do que disputando mandato por Sergipe, de deputado federal ou senador.

*** Uma das questões sobre o seu nome ao Senado é que além de formar chapa puro sangue, tem a questão de tempo na televisão.

Touro de Ouro

Senador Rogério Carvalho (PT) critica: “enquanto o povo brasileiro procura comida no lixo, ossos nos açougues e cozinha com gravetos, a Bolsa de Valores resolve ostentar com a estátua touro de ouro”.

*** – Falta de empatia em um país onde o lucro dos super-ricos aumenta e a renda dos mais pobres é cada vez menor, disse.

João e Danielzinho

O ex-deputado João da Graça é candidato a deputado federal nas eleições de 2022 e estará ao lado do cantor Danielzinho Quarto de Milha para estadual.

*** Os dois acompanharão Clóvis Silveira e se filiam ao partido que ele for.

*** João da Graça disse que os dois podem “estourar” no sertão, principalmente porque Danielzinho é muito conhecido pelo trabalho artístico que realiza no Nordeste.

Atrasa salários

O deputado estadual Capitão Samuel denunciou ontem que todos os meses a Embraps (terceirizada do estado) está atrasando salários e tikets dos trabalhadores.

*** – São Pessoas que dependem do salário mínimo para sobreviver, que pagam aluguel e sofrem com atrasos, disse.

*** E acrescentou: “Quero exigir da Secretaria de Saúde a solução definitiva para que a situação não se repita”.

Problema é a chapa

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) vai disputar a reeleição e tem apoio do partido, mas admite que a grande interrogação seja a formação de chapa.

*** Para isso terá ajuda do prefeito Edvaldo Nogueira que deve fazer indicações para a disputa.

*** Fábio reconhece que a formação de chapas parlamentares é uma dor de cabeça para as legendas de médio e grande portes.

Vaga de D. Maria

A ala feminina dos partidos de oposição acha que se a senadora Maria do Carmo não disputar a reeleição, como está previsto, sua vaga deve ser ocupada por outra mulher.

*** Há conversas sobre isso, inclusive de legendas que não estarão no mesmo bloco.

*** Até o momento o único nome que surge é o da delegada Daniele Garcia (Podemos).

Plano sustentável

A Assembleia Legislativa apresenta hoje, no Fórum Itinerante, o Plano Sustentável de Sergipe, no auditório do Senac, município de Nossa Senhora do Socorro.

*** O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, teve a iniciativa de realizar um Plano de Desenvolvimento para Sergipe, junto com o Instituto Dom Cabral.

*** O Plano fica à disposição de gestores, parlamentares e empresários para revelar as potencialidades de Sergipe quem podem fazer o Estado crescer economicamente.

Um giros pela redes

Revista Fórum – Emissora que antes minimizava o giro pela Europa do ex-presidente, agora destaca que ele é recebido “com protocolos de chefe de Estado”.

Ricardo Galhardo – Se a imprensa não quer tratar Lula como ex-presidente, que o trate pelo menos como candidato. É o mínimo. Não dá pra fingir que ele não existe.

Band Jornalismo – Com a disparada do preço da carne vermelha, o peixe virou opção mais frequente no cardápio.

Poder360 – Presidente Jair Bolsonaro visita estádio da Copa de 2022 e joga bola com presidente da Fifa.

Metrópoles – Carlos Bolsonaro foi o único a votar contra o projeto de lei que proíbe motoristas de aplicativo a recusarem passageiros por preconceito. (Guilherme Amado).

O Antagonista – Tesoureiro de campanha de Bolsonaro nega crescimento baixo e afirma que revisar teto de gastos é politicamente oportunista, mas defensável.

Pedro Ronchi – Moro é conhecido no exterior como aquele juiz que perseguiu e condenou o Lula ilegalmente.

João Pedro Stedille – A rede justiça fiscal denunciou de que os capitalistas brasileiros mandam 44 bilhões de reais por ano para paraísos fiscais e sem pagar impostos.