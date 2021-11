Alese aprova indicação de Janier que batiza rodovia em homenagem ao Capitão Oliveira

Com o objetivo de homenagear o saudoso Capitão Oliveira, ex-comandante da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (CIOPAC), a deputada estadual Janier Mota (PL) protocolou na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) uma indicação pedindo ao Governo do Estado que nomeie a Rodovia SE-317, que liga o município de Monte Alegre de Sergipe a Porto da Folha, no trecho do entroncamento da SE-200/SE-230, como Rodovia Manoel Alves de Oliveira Santos. O pedido foi aprovado na Casa Legislativa, nesta quarta-feira, 17, pela maioria dos parlamentares.

Fundador da Companhia de Caatinga em 2008 – unidade da polícia que atua e faz a diferença na Região do Sertão Sergipano, combatendo todo tipo de crime –, o Capitão Oliveira foi covardemente assassinado a tiros, aos 42 anos de idade, numa estrada de Porto da Folha, no dia 4 de abril de 2018. Na época, a morte do profissional deixou Sergipe em luto e entre milhares de cidadãos os sentimentos de tristeza e repúdio por tamanha perda e brutalidade.

“Capitão Oliveira era um homem íntegro, referência de luta, coragem e determinação. Ele se doava à Polícia Militar e combatia o crime organizado como ninguém. Ele lutou pela melhoria da segurança de Sergipe, criando a Companhia de Caatinga. Mas teve sua vida ceifada de uma forma muito cruel, interrompendo sua carreira tão brilhante na Segurança Pública do nosso Estado. Por isso, mais do que justa essa homenagem que prestamos”, enfatiza Janier Mota.

A parlamentar solicitou ao Governo do Estado que batize, justamente, o trecho onde o Capitão Oliveira foi morto, no trevo de acesso à cidade de Monte Alegre, próximo ao Povoado Vaca Serrada, em Porto da Folha, onde fica a base da Companhia de Caatinga.

“Agradeço aos meus colegas parlamentares por aprovarem nossa indicação. E esperamos agora que o governador Belivaldo Chagas e gestores do DER (Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe) acatem o nosso pedido e referendem esta homenagem ao nosso saudoso Capitão Oliveira, deixando seu nome eternizado numa estrada tão significativa durante a sua existência”, finaliza Janier Mota.

Por Tatianne Melo