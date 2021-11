Alunas da rede municipal de socorro participam do lançamento do projeto coral jovens cantores do Brasil

Um momento de muita alegria e emoção. Assim foi realizado na tarde dessa terça-feira, dia 16, no auditório do Museu da Gente Sergipana, o lançamento do Projeto Coral Jovens Cantores do Brasil, no qual das 53 vozes sergipanas selecionadas, 4 são alunas da Rede Municipal de Nossa Senhora do Socorro.

O Projeto Coral Jovens Cantores do Brasil, aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura – Pronac 179371, atende crianças e adolescentes de 9 a 16 anos, estudantes da rede básica de ensino de Sergipe, ofertando formação e aprimoramento musical de forma gratuita, com o apoio de diversas instituições.

Em Socorro, após participarem da seletiva, 4 alunas da Rede Municipal foram selecionadas e durante meses receberam as orientações da fonoaudióloga, Dra. Silvia Pinho, e as aulas do Maestro Sérgio Cunha, ambos idealizadores do projeto.

Foram selecionadas as alunas: Emily Vitória de Oliveira Santos, da Escola Municipal Manoel Cunha; Suelen Vitória Oliveira Mendonça, da Escola Municipal Apulcro Mota; Clara Antônia de Jesus Lima da Cruz, da Escola Municipal José do Prado Franco; e Acsa Nunes de Mendonça, da Escola Municipal Professora Maria Rizonete Silva.

Para Emily Vitória, foi uma alegria imensa a possibilidade de participar do projeto. “O Maestro parabenizou a nossa participação. A sensação é ótima sabendo que eu vou poder mostrar minha voz, através do canto”.

Segundo o Maestro Sérgio Cunha, o desempenho das alunas da Rede Municipal de Socorro foi muito satisfatório. “As crianças foram muito solicitas durante as aulas. Recebemos o apoio da Semed/Socorro, desde a seletiva até o momento da inserção do projeto nas escolas, que em plena pandemia não estavam funcionando presencialmente e nós chegamos lá com apoio da Secretária de Educação, a professora Josevanda Franco”, destaca.

A Secretária de Educação, Josevanda Mendonça Franco, explicou que a Semed trabalha dentro da perspectiva de adesão a projetos externos. “A Semed entende a importância de estabelecer parcerias para que os alunos da nossa Rede tenham oportunidades como essa. Em nome do Prefeito Padre Inaldo, agradecemos a todos que contribuiram com o Projeto Jovens Cantores do Brasil, em especial ao maestro Sérgio, a Dra. Silvia e a Dr. Jeferson d’Ávila, o grande entusiasta do Projeto”, ressalta.

