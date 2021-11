América de Propriá, Barra, Falcon e Guarany estão nas  semifinais

Os jogos de volta das quartas de final do Campeonato Sergipano da Série A2 foram realizados na tarde desta quarta-feira (17/11) no interior do estado. No município da Barra dos Coqueiros, a equipe do Barra recebeu o Olímpico de Itabaianinha, no estádio João Cruz. A partida terminou 1×0 para o Barra, o gol foi marcado pela atacante Neto. Com a vitória, a equipe do Barra conquistou a classificação para as semifinais.

No estádio Durval Feitosa, em Propriá, o América recebeu a equipe do Estanciano. O tricolor da ribeirinha venceu por 3×0, com gols de Chiquinho, Lucas e Bruno. Com a vitória, a equipe do América avançou de fase. Em Rosário do Catete, no estádio Policarpo Resende, a equipe do Rosário Central perdeu por 3×0 para o Falcon com gols de Ramon e Cristiano (2×). Com a vitória, a equipe do Falcon conquistou a classificação para as semifinais.

No município de Simão Dias, o time do Independente recebeu o Guarany de Porto da Folha no estádio municipal. Os visitantes venceram por 4×0 com gols de GTA, Jeferson, Bebe e Rian. Com a vitória, a equipe do Guarany avançou para as semifinais. O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) informa que o sorteio para definir os confrontos das semifinais da Série A2, será realizada às 15 horas na sede da FSF, na rua Vila Cristina, nº 1010, no bairro Treze de Julho, em Aracaju.

Fonte e foto FSF