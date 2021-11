Arena Aracaju será inaugurada no próximo  dia 1º de dezembro

A capital sergipana terá um novo espaço para eventos, o Arena Aracaju – Circo da Praia. Esse novo empreendimento será inaugurado no dia 1º de dezembro, às 21h, com shows de Fábio Lima, Dj Henrique e Os Faranis. Trata-se de um espaço multicultural para 2.500 pessoas, criado e administrado por profissionais da arte e da cultura sergipana, localizado em plena Orla de Atalaia, no estacionamento ao lado antigo Côco Sergipe.

“Esse será um espaço para a música, teatro, workshops, feiras, festas, e entretenimentos de uma forma geral. Queremos promover um ambiente diferenciado para os sergipanos, desde a área coberta que é uma tenda de circo com 600 metros quadrados, com palco, camarins, som e iluminação; passando pela decoração estilizada, espaço para foodtrucks, e o Malabares – que é um bar temático”, detalhou Jorge Lins, que é o idealizador e um dos sócios do empreendimento.

O Arena Aracaju já possui mais de 30 eventos marcados para dezembro e outros 16 para janeiro. Dentro da programação de inauguração está previsto também o show de Zeca Baleiro e Patrícia Polayne, no dia 02; Já no dia 03, serão oito horas de forró e piseiro; no dia 04, será o dia do sertajeno universitário; e dia 05, uma roda de samba.

Para a artista plástica Thati Lima, que é uma das sócias, o Arena Aracaju é a concretização de sonhos. “Estamos contando os segundos e empenhados para fazer o melhor. Somos sonhadores, estamos investindo em um projeto que tem dedicação e muito amor”, disse Thati. Já o maestro Sérgio Teles destaca o envolvimento e o auxílio implementados pelos 14 sócios. “Somos um time, melhor, uma grande família”, definiu.

Na programação para o mês de dezembro ainda constam shows temáticos como o Hits 80, mulheres que comandam as noites, músicas eletrônicas, rock e réveillon; além de festa de escolas, entregas de prêmios e workshop com tiktokers. “Estamos promovendo o entretenimento, a música, a arte, e possibilitando também a realização de festas particulares”, detalhou o jornalista e dj Henrique Matos.

