Banese lança projeto de crédito que impulsiona mais a agropecuária de Sergipe em cerca de R$ 100 milhões

O governador Belivaldo Chagas (PSB) participou, na noite nesta quinta-feira (18), do lançamento do Banese + Agro!. O objetivo do projeto é ofertar crédito, oportunidades e impulsionar ainda mais a Agropecuária em Sergipe.



Dentro do Plano Safra 2021/22, a estimativa é que o Banese conceda cerca de R$ 100 milhões só para este setor, que é responsável por mais de 15% dos empregos formais no Estado. “Tenho muito orgulho de ver o banco do Estado fomentando o desenvolvimento de Sergipe e facilitando a vida do nosso povo, num setor em que temos um projeto forte, que beneficia do pequeno agricultor ao grande produtor do agronegócio, desde início da gestão”, disse o governador..



O Banese também já pode realizar operações através do Programa Nacional de Fortalecimento à agricultura familiar (Pronaf), assim como para fomento a agroindústrias (cadeia do leite e demais setores), fortalecimento do Turismo Rural, financiamento de máquinas e implementos agrícolas, condições diferenciadas para custeio/investimento; e apoio às práticas sustentáveis do setor agropecuário.



Ainda dentro das comemorações de 60 anos do banco, foi anunciada a parceria com o AgTech Garage, um dos principais espaços voltados para a geração de negócios (startups) do mundo, especializado em inovação no agronegócio. A iniciativa permitirá que os produtores rurais sergipanos possam ter acesso às soluções tecnológicas de ponta e recebam consultoria de uma das cerca de 800 startups ligadas ao AgTech.



– Temos ainda o espaço Banese + Agro, já em funcionamento na agência São José, em Aracaju, dedicado especialmente ao atendimento de produtores rurais que desejam receber os benefícios e projetos oferecidos pelo banco, disse Belivaldo.



+Estiveram presentes no lançamento, além do presidente do Banese, Helom Oliveira e do CEO do AG Tech Garage, José Tomé; os deputados estaduais Zezinho Sobral e Luciano Pimentel; os prefeitos Iggor Oliveira (Poço Verde), Anderson de Zé das Canas (Frei Paulo), Humberto Maravilha (Umbaúba), Diogo Machado (Carira) e Fábio Costa (Arauá); do reitor da UFS, Valter Joviniano; o ex-governador Gilton Garcia (Amapá); os secretários estaduais José Carlos Felizola (Segg), Lucivanda Nunes (Seias) e Sales Neto (Setur), dentre outras autoridades.