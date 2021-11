Campanha Novembro Azul chama atenção para cuidados com a saúde dos homens cedrenses

Com o objetivo de estimular os homens a cuidarem da própria saúde de forma integral, a Prefeitura de Cedro de São João, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu diversas atividades em alusão à campanha “Novembro Azul”. A mobilização em prol da saúde masculina visa reduzir a morbidade e a mortalidade da população a partir do enfrentamento dos fatores de risco e com facilitação do acesso aos serviços pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

A ação ocorreu nesta quarta-feira, 17, na Clínica Juraci Ramos, com a realização de exames laboratoriais, incluindo PSA, teste rápidos para IST’s e Covid, atendimentos médico clínico geral, cardiologista, de enfermagem e odontológico, verificação de sinais vitais, auriculoterapia, ultrassonografia da próstata, palestras, atividades de alongamento e sorteio de brindes. Com a participação da carreta do homem na cidade, mais de 60 homens foram beneficiados com a ação.

De acordo com a secretária de Saúde, Marina Luiza, a meta é quebrar barreiras para incentivar o homem a cuidar de sua saúde. ” A melhor forma de converter esse olhar é melhorando o acesso à Atenção Primária de Saúde por meio do acolhimento, desenvolvendo ações inclusivas, onde os homens considerem os serviços de saúde também como espaços masculinos”, pontua a secretária.

Fonte e foto Ascom/ Cedro