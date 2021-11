Cenipa aponta que falha no compensador foi a causa da queda do avião no bairro Coroa do Meio

O relatório final concluído pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) aponta que uma falha no sistema elétrico do compensador pode ter sido a causa da queda da aeronave que caiu no manguezal do Bairro Coroa do Meio, em Aracaju, em maio deste ano, e vitimou o piloto Adriano Leon, de 32 anos e que era instrutor de voo e trabalhava como piloto particular.

De acordo com o relatório do Cenipa, no dia do acidente, cerca de quatro minutos após o piloto iniciar o taxeamento da aeronave, ainda no Aeroporto de Aracaju, foi solicitado à Torre de Comando o retorno ao estacionamento, em virtude de uma pane no painel. Um minuto após receber a autorização, o piloto relatou a solução do problema e reiniciou o procedimento de decolagem.

Três minutos após a decolagem, o piloto informou que retornaria ao aeroporto, pois havia “perdido” o condensador, que tem como principal função reduzir a força para controlar a aeronave e auxiliar o equilíbrio.

O relatório aponta ainda que o piloto estava certificado, era habilitado, estava qualificado e possuía experiência nesse tipo de voo.

Relembre – O avião monomotor caiu por volta das 11h40 do dia 6 de maio em uma região de manguezal e afundou cerca de dois metros no manguezal da Zona Sul da capital sergipana. Aproximadamente uma tonelada da fuselagem foi recolhida.