Com recursos destinados por Gustinho Ribeiro, Prefeitura de Itabi realiza pavimentação asfáltica

A Prefeitura de Itabi realizou o recapeamento asfáltico de diversas ruas da cidade através de recursos de emendas do deputado federal Gustinho Ribeiro. Num investimento no valor de R$ 500 mil, a obra foi realizada em parceria com o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – Dnocs.

“Nosso trabalho na Câmara dos Deputados tem sido voltado para os mais diversos municípios sergipanos. Nosso objetivo é levar mais qualidade para a vida da nossa população. Estive com o prefeito Júnior de Aminthas e destinamos esses recursos tão importantes para Itabi”, destacou o deputado Gustinho Ribeiro.

Mais uma vez, o mandato de Gustinho Ribeiro destina emendas para pavimentação asfáltica em cidades do Interior do Estado. O parlamentar sergipano tem demonstrado habilidade política em Brasilia e boa articulação com os prefeitos do Estado para o envio de diversos recursos.

“Sou essencialmente municipalista. Sei da importância dos municípios para o nosso o povo. Uma obra como essa, de levar recapeamento para Itabi, é importante para dar dignidade aos moradores. Então, nosso gabinete sempre estará de portas abertas para que possamos levar desenvolvimento para Sergipe”, afirmou Gustinho Ribeiro.

Fonte foto assessoria