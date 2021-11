A Polícia Militar de Sergipe, através da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTRAN), registrou na manhã desta quinta-feira (18), uma adulteração de um VW/Gol, na Avenida Juscelino Kubitscheck, bairro Santos Dumont, em Aracaju.

Os policiais verificaram que a placa do automóvel continha adesivo e o chassi do veículo divergia do documento apresentado.

O condutor foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis ao caso.

Informações e foto CPTran