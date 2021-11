Continuam abertas as inscrições para o Curta-Metragem

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) continua com as inscrições para a Mostra de Curta-Metragem “Curtindo o livro: Eu conservo os livros didáticos e literários”. A ação é destinada aos alunos das escolas da Rede Pública Estadual, com o objetivo de estimular campanhas de conservação, cuidado e devolução dos livros didáticos e literários ao final do ano letivo.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 21 de novembro, exclusivamente de forma virtual, por meio de preenchimento da ficha on-line disponível no link: https://bit.ly/3Hc9dPq. Os vídeos produzidos deverão ser publicados nas redes sociais da escola, para que sejam apreciados pelas Diretorias de Educação e pela comissão avaliadora em segundo momento. Ao preencher o formulário de inscrição on-line, o aluno deverá informar o link da rede social em que o vídeo está publicado, que permite o acesso ao curta-metragem produzido. A inscrição será realizada pelo professor orientador ou pelo gestor escolar, que poderá fazer apenas uma inscrição para cada curta-metragem.

Os vídeos curtas-metragens deverão contemplar as temáticas da conservação dos livros didáticos e literários e de sua devolução em bom estado ao final do ano letivo. Eles deverão ter duração máxima de 60 segundos, e produzidos por estudantes que estejam regularmente matriculados, sob orientação de um professor ou gestor escolar. Após a inscrição, os vídeos deverão ser publicados na rede social da unidade de ensino. Os trabalhos não poderão conter caráter comercial, religioso, político partidário ou publicitário, sob pena de serem desclassificados.

O professor Marcos Vinícius Melo dos Anjos, coordenador da Divisão de Apoio à Leitura e Gestão do Livro (DALEGEL), destaca a importância desta ação. “Essa mostra será importante para estimular nos alunos e professores a percepção da conservação do livro, que agora tem quatro anos de uso na escola. É necessário, também, despertar neles a sensibilidade para a devolução ao final do ano de uso, para que sejam reutilizados por outros estudantes no ano seguinte”. Segundo ele, o percentual de devolução dos livros ainda não está de acordo com o esperado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que seria 90% de livros devolvidos.

Processo de seleção

As obras audiovisuais serão pré-selecionadas no período de 22 a 30 novembro por cada Diretoria de Educação, que escolherá um curta metragem. As 10 obras pré-selecionadas, uma por cada Diretoria, serão enviadas para o Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), no período de 1º a 7 de dezembro. Os vídeos serão divulgados no Instagram oficial da Seduc (@educacaose), no período de 10 a 16 de dezembro, quando serão apreciados pela comunidade e submetidos à curtidas e comentários na rede social.

No período de 17 a 21 de novembro, uma comissão formada por cinco membros indicados pelo Dase fará a seleção final. As notas de cada trabalho serão atribuídas de acordo com os seguintes critérios: ineditismo e relevância conceitual (um ponto); propostas estéticas e conceituais que se utilizem criativamente de meios de produção (dois pontos); pertinência ao tema proposto (dois pontos); impacto social e cultural conforme curtidas recebidas nas redes sociais onde o vídeo foi divulgado (cinco pontos).

Ao final, serão selecionados três vídeos, que serão divulgados no dia 22 de dezembro no portal da Seduc (www.seduc.se.gov.br). Os curtas-metragens serão exibidos em mostras on-line, em datas ainda a serem divulgadas.

Confira o edital no link: https://bit.ly/3C9jM2k

Assessoria de Comunicação da SEDUC