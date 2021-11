Covid-19: saiba como e onde se vacinar em Aracaju. Secretaria de Saúde informa os locais

A campanha de vacinação contra a covid-19 segue em andamento na capital sergipana, sobretudo para incentivar aqueles que estão aptos, mas ainda não foram tomar a primeira dose, além de alertar para a necessidade de completar o esquema vacinal com as duas doses e mobilizar aqueles que já podem receber a dose de reforço. Para isso, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), disponibiliza estruturas em cada região da cidade para atender a população e otimizar a oferta de vacinas.

Primeira dose

Adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, que ainda não se vacinaram, podem receber a primeira dose nos seguintes pontos fixos, que funcionam das 8h às 16h: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Unidade Básica de Saúde (UBS) Anália Pina (Almirante Tamandaré), auditório da escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Shopping Riomar (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Santa Terezinha (Robalo), UBS Carlos Hardman (Soledade) e UBS Francisco Fonseca (18 do Forte).

A vacinação desse público também está disponível no drive do Parque da Sementeira, das 8h às 17h, mediante código de validação. Nos demais pontos, não é necessário apresentar código, bastando levar apenas documento de identificação com foto e CPF, comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacinação, se tiver.

Código autorizativo

Para solicitar o código de acesso ao drive, basta acessar o endereço eletrônico https://aracajusms.voipy.com.br/sisvacinacao ou clicar no banner “Cadastro para Vacina”, situado no parte superior do site da Prefeitura e, depois clicar em “Cadastro para Vacina”. Na tela inicial da plataforma, os usuários que vão efetuar o cadastro precisam clicar em “Ir para o formulário”. Já quem deseja consultar a solicitação deve clicar em “Consultar”.

Na parte inferior da tela, é necessário anexar os documentos solicitados. Além do envio das fotos frente e verso do documento de identificação e do comprovante de residência (clicando em “Selecione”), é preciso anexar os comprovantes de acordo com a categoria a qual o usuário pertence, como relatório médico para pessoas com comorbidades, por exemplo. Essa inclusão deve ser feita clicando em “Anexar arquivo” e, novamente, em “Selecione”. Após a inclusão dos documentos, é preciso clicar na caixinha de seleção “Li e concordo…” e, depois, no botão azul “Enviar Formulário”.

Repescagem

A população adulta, a partir dos 18 anos de idade (incluindo gestantes, puérperas e lactantes), que perdeu o prazo para receber a primeira dose, pode buscar um dos seguintes pontos, das 8h às 16h: UBS Niceu Dantas (Zona de Expansão), UBS Antônio Alves (Atalaia), UBS Celso Daniel (Santa Maria), UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas), UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio), UBS Joaldo Barbosa (América), UBS Adel Nunes (América), UBS Maria do Céu (Centro), UBS Dona Jovem (Industrial), UBS Eunice Barbosa (Coqueiral), UBS José Machado de Souza (Santos Dumont) e UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Não é necessário apresentar código, bastando levar apenas documento de identificação com foto e CPF, comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacinação, se tiver. No caso das gestantes, puérperas e lactantes, também deve ser apresentado algum documento que comprove a condição de cada uma.

Antecipação D2 AstraZeneca

Pessoas com a segunda dose de AstraZeneca prevista para até 30 de novembro, já podem buscar um dos seguintes pontos de vacinação, no horário das 8h às 16h: Estação Cidadania (Bugio), UBS Augusto Cesar Leite (Santa Tereza), UBS Osvaldo Leite (Santa Maria), UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo), UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), UBS Cândida Alves (Santo Antônio).

Também estarão aplicando a D2 desse imunizante, os drives do Parque da Sementeira e 28 BC, das 8h às 17h. Não é necessário o código para a segunda dose, desde que a primeira tenha sido recebida na capital.

Segunda dose Pfizer

Aqueles que foram vacinados com a Pfizer e têm a segunda dose também prevista para até 31 de dezembro, podem antecipar sua aplicação. A vacina está disponível, das 8h às 16h, nos pontos: UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Santa Terezinha (Robalo), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Anália Pina (Almirante Tamandaré), Estação Cidadania (Bugio), Auditório da Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos), Riomar Shopping (Coroa do Meio) e Aracaju Parque Shopping (Industrial). Nos drive-thrus da Sementeira e do 28º BC, a vacinação também é ofertada das 8h às 17h.

Dose de reforço

Idosos com a segunda dose recebida até 6 de julho, imunossuprimidos 18+ com D2 recebida há 28 dias, e profissionais de saúde vacinados também com a segunda dose até 6 de julho, estão aptos a receber a dose de reforço.

Para recebê-las, é necessário ter sido vacinado em Aracaju e apresentar documento de identificação com foto e CPF, cartão de vacinação com as doses anteriores registradas e comprovante de residência de Aracaju. Os imunossuprimidos 18+ necessitam apresentar também relatório médico.

Para este público, a terceira dose está disponível no Aracaju Parque Shopping (bairro Industrial), Auditório anexo à Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos), Estação Cidadania (Bugio), Riomar Shopping (Coroa do Meio), UBS Anália Pina (Almirante Tamandaré), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Santa Terezinha (Robalo), UBS Francisco Fonseca (18 do forte), UBS Carlos Hardmam (Soledade). Pessoas vacinadas em outros municípios devem buscar o mesmo local para receber sua dose de reforço. Os vacinados em outro estado necessitam se cadastrar no site do VacinAju, anexar os documentos necessários e consultar a mesma página para gerar o código de validação.

Outros casos

Pessoas vacinadas em outros municípios devem buscar o mesmo local para receber sua dose de reforço. Os vacinados em outro estado necessitam se cadastrar no site do VacinAju, anexar os documentos necessários e consultar a mesma página para gerar o código de validação.

Foto Marcelle Cristinne