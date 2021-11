Deputada Goretti Reis anuncia que população de Lagarto terá tratamento de hemodiálise

A deputada estadual Goretti Reis (PSD) utilizou o Pequeno Expediente da Sessão Plenária de hoje (18) para dar uma excelente notícia para a população da região Sul de Sergipe. Segundo externou a parlamentar, a população passará a contar com o tratamento de hemodiálise.

A deputada Goretti Reis revelou que no dia de ontem (17) o deputado federal Fábio Reis (MDB) se reuniu com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em Brasília, e trataram sobre a habilitação do serviço de hemodiálise para o município de Lagarto. “Uma grande conquista para o povo de Lagarto, especialmente, que agora contará com o procedimento”, comemora a deputada, lembrando ainda que o deputado Fábio Reis destinou Emendas para reforma do hospital municipal.

“O hospital contará com esse serviço de hemodiálise, que atenderá cerca de 240 atendimentos por mês. Isso reflete num outro enorme beneficio, pois os pacientes deixarão de ir para Aracaju e Itabaiana. E, efetivamente, toda a região Centro Sul contará com esse procedimento, sem precisar de deslocamento”, destacou.

Uma outra demanda revelada pela deputada e conquistada pelo deputado Fábio Reis foi quanto a portaria do Parto Humanizado. Segundo explicou a parlamentar, o parto humanizado vinha funcionando em Lagarto desde 2019. “Contudo, a portaria que validava o repasse financeiro para o parto humanizado estava engavetada. Esse também foi um compromisso do ministro Marcelo Queiroga com Fábio Reis. Até sexta-feira essas habilitações serão publicadas. É o compromisso, o apoio, do deputado federal com Lagarto, e que será de grande importância para o povo da região Sul”, concluiu Goretti Reis.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo