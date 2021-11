Edise completa 12 anos contando histórias sergipanas

Com uma publicação anual de em torno de 19 livros, a Editora Diário Oficial de Sergipe – Edise, órgão suplementar da Empresa de Serviços Gráficos de Sergipe – Segrase comemora este mês 12 anos de atividade editorial voltada à história sergipana.

Desde sua fundação, em 2009, a editora tem como principal objetivo editar obras de valor cultural, mas também científico.”A Edise é um retrato da nossa gente, da nossa história, por meio dos livros conhecemos um pouco mais do povo sergipano”, diz o presidente da Segrase, Francisco de Assis Dantas.

Atualmente, o catálogo da editora reúne mais de 200 obras que contemplam temas diversificados de áreas como história, ciência política, religiosidade, letras, entre outras. “Dizer-se-á sempre que a Edise é a estrada percorrida pela inteligência de Sergipe. Ao ser criada em 2009 pelo então governador Marcelo Déda, que em vida foi um amante da leitura, ela assegurou todas as oportunidades para que escritores sergipanos pudessem ter acesso aos caminhos para editar seus livros, hoje 12 anos depois é tempo de festa e de orgulho para todos os que fazem a Editora Diário Oficial do Estado”, destacou o diretor Industrial da Segrase, Mílton Alves

Para o gerente da Edise, Jeferson Melo, “a editora é uma das melhores expressões da combinação qualidade e divulgação, já que a produção é conhecida nacional e internacionalmente”, afirma.

E-books

Com a aceitação cada vez maior por parte dos leitores pelas publicações digitais, a Edise também tem investido na publicação de e-books. Já são mais de 80 títulos em formato digital, que podem ser lidos gratuitamente. “Compreendemos o quão é importante para o desenvolvimento do país, a nossa participação no contexto de acesso aberto ao conhecimento”, diz o presidente da Segrase Francisco Dantas.

Para conhecer as obras da Editora, sendo impressas ou digitais (download gratuito) basta acessar o site www.segrase.se.gov.br. Já para buscar informações e orientações em relação a publicações (como fazer) se faz necessário telefonar (79) 3205-7421 ou enviar e-mail: edise@segrase.se.gov.br . A Edise está presente nas mídias sociais, por meio do Instagram, Facebook ou Twitter no @Segrase.

Por Cândida Oliveira