Edvaldo Nogueira convida presidente do Senado e ministros para Reunião Geral da FNP

O prefeito de Aracaju e presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Edvaldo Nogueira, se reuniu, na tarde desta quarta-feira, 17, com o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. Na ocasião, Edvaldo o convidou pessoalmente para participar da 81ª Reunião Geral da FNP, que acontecerá este mês, na capital sergipana. Ainda nesta quarta, dando continuidade a sua agenda na capital federal, o prefeito esteve com ministros e representantes do Governo Federal, quando também oficializou o convite para o evento da FNP, marcado para os dias 25 e 26 de novembro, e do qual participarão gestores de todo o país.

“As presenças do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, em nosso evento, assim como do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, da ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Flávia Arruda, e do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, são muito importantes para os debates que promoveremos. Por isso, fiz questão de convidá-los pessoalmente para a nossa Reunião Geral, onde apresentaremos as demandas da nossa população e de todas as regiões do país. Ter representantes do Governo Federal será uma grande oportunidade para mantermos um amplo diálogo com os municípios”, destacou Edvaldo.

A primeira reunião ocorreu no início da tarde, com o ministro substituto do Ministério do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Ao receber o prefeito de Aracaju e presidente da FNP, o ministro substituto afirmou que entregará o convite para o ministro Rogério Marinho e se comprometeu em deixar sua agenda previamente reservada para as datas do evento. Logo após, o gestor de Aracaju se reuniu com o ministro substituto da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Henrique Sobral, que também se comprometeu em reforçar o convite da Frente Nacional junto à ministra Flávia Arruda.

“Rogério Marinho é um ministro muito importante para o municipalismo brasileiro e, por isso, ele é nosso convidado, de muito bom grado. Da mesma forma que, ter a presença da ministra Flávia Arruda, a primeira a receber os prefeitos da FNP, num encontro muito proveitoso, também será fundamental. Além de ampliarmos os debates sobre as pautas municipalistas, também entregaremos os nossos pleitos aos ministros”, reiterou Edvaldo, após as reuniões.

Dando prosseguimento às agendas, ainda durante a tarde, o prefeito e presidente da FNP se reuniu com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e com o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco para convidá-los para a Reunião Geral da Frente.

Fortalecimento do municipalismo

Já no início da noite, Edvaldo também esteve com o deputado federal, Sílvio Costa Filho, quando trataram de temas relevantes para o municipalismo brasileiro, entre eles as Propostas de Emendas à Constituição (PEC) 122/2015 e 13/2021.

“O deputado sempre apoiou a luta dos municípios. Ele tem sido um parlamentar que trabalha diuturnamente em defesa dos municípios, por isso, vim ao seu gabinete para hipotecar o nosso apoio à PEC 122, que é muito importante para o municipalismo, e também, para trabalhar para que possamos colocar à PEC 13, que trata dos investimentos em Educação, em votação, inclusive, com o deputado Sílvio como relator, para resolver este grave problema dos municípios brasileiros”, destacou Edvaldo.

O presidente da FNP ressaltou também que, no encontro, oficializou o convite ao deputado para participar da 81ª Reunião Geral da entidade. “Fiz questão de convidá-lo para a nossa Reunião Geral, ao mesmo tempo em que agradeci por toda força que ele sempre nos deu. A vida acontece nas cidades. Elas são a locomotiva do desenvolvimento é preciso discutir as pautas municipalistas”, reforçou Edvaldo.

O deputado federal, Sílvio Costa Filho, agradeceu a Edvaldo e se colocou à disposição da Frente Nacional para “avançar nas agendas cujo foco é o fortalecimento dos municípios brasileiros”. “Estamos tendo a oportunidade de discutir a pauta municipalista brasileira. Vamos avançar na PEC 122, na PEC 13 e em toda agenda que fortaleça os municípios do nosso país. Contem comigo”, frisou o deputado.

Fotos: Divulgação/FNP