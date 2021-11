Energisa alerta sobre o consumo de energia com aumento temperaturas

Consumidores devem redobrar a atenção em períodos mais quentes

As temperaturas mais quentes levam as pessoas a utilizarem mais equipamentos para manter o ambiente fresco e confortável. A Energisa alerta que o consumidor precisa redobrar a atenção para o uso adequado da energia elétrica, pois os equipamentos como refrigeradores, ventiladores e aparelhos de ar-condicionado consomem mais energia com o aumento da temperatura.

O consumo de energia desses equipamentos pode aumentar entre 15% e 30% em dias de calor intenso. Esses aparelhos têm um funcionamento diferente em dias mais quentes porque precisam trabalhar mais para manter desempenho semelhante aos dias mais frescos.

“No caso da geladeira, isso se explica pela troca de ar frio com o ambiente externo todas as vezes que a porta é aberta. Já o ar-condicionado em dias de calor intenso consome mais energia para manter o ambiente numa temperatura de 22° por exemplo, do que gastaria nos dias em que o clima está mais ameno. Ou seja, mesmo sem perceber e sem mudar hábitos, o gasto com consumo de energia elétricos pode subir nos dias mais quentes”, explica o coordenador de Eficiência Energética, Pedro Lins.

Outro equipamento muito utilizado em dias mais quentes é o ventilador, que tem uma potência menor do que o ar-condicionado. Pedro Lins alerta que apesar de gastar menos energia, é preciso prestar atenção no tempo de utilização do aparelho.

“O ventilador tem uma potência menor, mas se ficar ligado por um longo período de tempo poderá ter um aumento significativo na conta de energia, pois o consumo de energia depende da potência em Watts (W) dos equipamentos e do tempo de utilização (em horas)”, explica Pedro.

Confira abaixo algumas dicas de redução do consumo de energia elétrica:

Ventilador – Procure aparelhos que contam com o selo Procel, pois garante melhores níveis de eficiência energética. Desligue o aparelho quando não estiver no ambiente.

Ar- condicionado – Escolha corretamente o equipamento de acordo com o tamanho do ambiente. Mantenha os filtros do aparelho limpos e mantenha as janelas e portas fechadas sempre que estiver com o aparelho ligado. Use o aparelho na temperatura 24º.

Geladeira – A manutenção da borracha de vedação da porta da geladeira não pode ser esquecida. Evite abrir e fechar a geladeira toda hora.

Máquina de lavar- Procure lavar o máximo de roupas possível de uma só vez. Utilize a quantidade de sabão adequada para cada tipo de roupa e mantenha o filtro da máquina sempre limpo para que não seja necessário repetir a operação “enxaguar”.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas