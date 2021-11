Fanese abre inscrições para vestibular do 1º semestre de 2022

Eleita pelo MEC como a melhor faculdade particular de Sergipe e referência no ensino superior no estado, a Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (Fanese), abriu as inscrições para o vestibular para o primeiro semestre de 2022.

Estão sendo ofertados cursos presenciais e no sistema EaD, Escolha agora mesmo e faça a sua inscrição para o vestibular. Os cursos são: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia de Produção, Arquitetura e Urbanismo, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Engenharia Civil, Logística, Marketing, Processos Gerenciais, Sistemas para Internet e Redes de Computadores.

As inscrições para o vestibular podem ser feitas através do site https://ivest.fanese.edu.br/

A Fanese fica localizada na Travessa Srg. Duque, 85, no Bairro Industrial, em Aracaju. Outras informações através do número (79) 3142-0970.

Por Fredson Navarro